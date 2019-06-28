Проезда нет: Абхазия закрыла границу с Грузией

СЕГОДНЯ 13:04 2019-06-28T13:04:34+03:00

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Службой государственной безопасности Республики Абхазия приняла решение закрыть границу с Грузией. В ведомстве объяснили свой шаг тем, что сейчас в соседней стране проводятся массовые акции протесты провокационного характера. Это вызывает у них опасения, так как эти действия затрагивают интересы республики.

- Протестные акции проводятся и в Зугдидском районе, на приграничной с Республикой Абхазия территории. Службой государственной безопасности разработан и реализуется необходимый комплекс мер реагирования. Одна из мер – введение временного ограничения на пересечение государственной границы Республики Абхазия с Грузией, - сообщает ведомство.

Безопасники также уточнили, что граница закрыта в двух направлениях для иностранных граждан.

Напомним, что акции протеста в Грузии начались после скандала, который произошел 20 июня. В Тбилиси проходила Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия. Российский депутат буквально сел не в то кресло. Потом начались запреты на перелеты и обвинения России во всех проблемах страны.

ИСТОЧНИК KP.RU