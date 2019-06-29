2019-06-29T04:46:04+03:00
Политика

Байден пообещал американцам стать президентом, который борется с расизмом

Вероятный соперник Трампа на выборах 2020 года заявил, что он всегда выступал за равенство
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Бывший вице-президент США Джо Байден считается наиболее вероятным кандидатом от демократовБывший вице-президент США Джо Байден считается наиболее вероятным кандидатом от демократовФото: REUTERS
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Бывший вице-президент США Джо Байден, который намерен участвовать в президентских выборах 2020 года в качестве кандидата от Демократической партии, пообещал на посту главы государства бороться с расизмом, передает Chicago Tribune.

«Я обещаю вам, что если я буду избран президентом, я буду президентом, выступающим против расизма, продвигающим равенство и неразделимость в нашем обществе и во всех его институтах, в будках для голосования и в наших сердцах», - заявил он, выступая перед избирателями в Чикаго.

Таким образом он ответил на слова сенатора от Калифорнии Камалы Харрис, которая во время теледебатов претендентов на выдвижение от демократов эмоционально упрекнула Байдена в нетвердой позиции по вопросу расового равенства.

По словам бывшего вице-президента, он «всю жизнь всем сердцем боролся за то, чтобы права человека соблюдались повсюду». Байден добавил, что «защита гражданских прав каждого американца» всегда была его позицией.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Джо Байден считается наиболее вероятным соперником действующего президента США на будущих выборах. Сам же Трамп ранее назвал его «умственно слабым».

ИСТОЧНИК KP.RU

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