Глава украинской делегации ПАСЕ назвал Зеленского "невеждой"

СЕГОДНЯ 09:08 2019-07-02T09:08:11+03:00

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Министерство иностранных дел Украины недавно получило ноту о российского МИД, касающуюся освобождения пленных украинских моряков. Ведомство не проинформировало об этом Владимира Зеленского и отправило российской стороне ответ. Президент Украины раскритиковал Павла Климкина за такое решение, за что и сам получил негативный отзыв.

- Мы видим позицию государственника в виде министра, который не дал сдать государственные интересы, и позицию, простите, невежды, который пропустил такую вещь, которую глава украинской дипломатии просто не мог сделать, - заявил Владимир Арьев, глава постоянной украинской делегации в ПАСЕ в эфире радио НВ.

Напомним, что с требованием освободить пленных украинских моряков выступало НАТО. Владимир Зеленский обращался к Путину с просьбой освободить пленных. Эта тема даже обсуждалась в беседе Трампа с российским президентом. При этом Россия не отказывается от их передачи, главное соблюдение выдвинутых требований. МИД РФ озвучил, что Украина сможет забрать украинских моряков при условии, если их будут судить на Украине по российскому законодательству и по вменяемым им в РФ статьям Уголовного Кодекса (УК).

ИСТОЧНИК KP.RU