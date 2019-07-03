2019-07-03T17:01:01+03:00
Политика

Глава украинского МИД раскритиковал внешнюю политику Зеленского

Павел Климкин упрекнул и новую команду президента в несогласованности
Мария ИГНАТЬЕВА
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Глава украинского МИД раскритиковал внешнюю политику ЗеленскогоГлава украинского МИД раскритиковал внешнюю политику ЗеленскогоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава МИД Украины Павел Климкин обвинил Зеленского в том, что он не занимается внешней политикой. По мнению министра в стране в этой сфере у страны нет порядка, как отсутствует и сам факт политического взаимодействия с другими странами.

- Во внешней политике нам надо и видение, и структурированный процесс. Сегодня никакого порядка нет — ни хорошего, ни плохого. Нет в принципе внешней политики. Возможно, она появится. Возможно, кто-то мешает. Я мешаю? Ну, с завтрашнего дня я буду в отпуске. Нет проблем, - заявил глава украинского МИД в интервью изданию LIGA.net.

Климкин пять лет отвечал за внешнеполитическое направление страны. А новая команда президенты вызывает у него сомнения.

- Сейчас вы от новой команды слышите то одно, то другое по каждому вопросу. Один говорит - а давайте Донбассу русский язык дадим, другой отвечает - не надо. Это стратегия? Есть много интервью вместо стратегии, - говорит чиновник.

Напомним, что Павел Климкин накануне заявил, что уходит в политический отпуск. Случилось это из-за “эмоциональной истории” между главой государства и главой МИД. Зеленский 1 июля отчитал его за несогласованный ответ на ноту российского Министерства иностранных дел. Позже президент Украины потребовал наказать Климкина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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