Александр Кокорин получил на день рождения часовое свидание с женой в Бутырке и торт от родителей

19 марта футболисту питерского «Зенита» и сборной России Александру Кокорину исполнилось 28 лет. К этой дате игрок подошел с неплохой личной статистикой: 96 забитых в различных профессиональных турнирах голов, обладатель Кубка и Суперкубка России, трехкратный бронзовый призер национального чемпионата, автор самого быстрого гола в истории сборной России... А еще Кокорин может получить реальный срок. Напомним, футболист проходит по делу о «хулиганстве» и «побоях», с октября прошлого года он сидит в СИЗО Бутырка.

И свой 28-й день рождения вынужден отмечать там же.

Накануне, в понедельник, Александра Кокорина навещали члены Общественной наблюдательной комиссии по Москве. По словам правозащитников, настроение у футболиста было не слишком-то праздничное.

- Александр сказал, что не собирается как-то по-особенному отмечать день своего рождения, - рассказал «Комсомольской Правде» ответственный секретарь московской ОНК Иван Мельников. - Говорит, что подарков ни у кого не просил.

Утром гражданская жена Кокорина и мать его сына Дарья Валитова поздравила любимого через свой Instagram: «Будь сильным. Мы всегда рядом. Мы очень скучаем и ждем тебя».

dariavalitova Любимый,с Днем Рождения Будь сильным Мы всегда рядом Все наладиться,и все будет хорошо Мы очень скучаем и очень ждем тебя

А днем Кокорину разрешили провести часовое свидание с Дарьей.

- Они общались в течение часа через стекло, с помощью телефонной трубки, - рассказал «Комсомольской Правде» адвокат футболиста Андрей Ромашов. - Конечно, эта встреча Александра воодушевила. Но в целом нельзя сказать, что он в хорошем расположении духа. Мало приятного в том, что ты встречаешь день рождения в СИЗО.

В день рождения Кокорина посетили и адвокаты.

- Нам разрешили пообщаться, попить горячий чай, поесть эклеров, - отметил Ромашов.

По словам адвоката, родные передали Кокорину торт. Его он съест в камере. Напомним, форвард «Зенита» по-прежнему сидит в двухместной. Его сосед - предприниматель, которого обвиняют в мошенничестве. С ним же Кокорин отмечал и минувший Новый год.

В настоящий момент материалы уголовного дела переданы из следствия в прокуратуру. Там их должны утвердить. Ожидается, что в ближайшее время дело отправят для рассмотрения в суд. Напомним, в настоящий момент Александру Кокорину, его брату Кириллу, игроку «Краснодара» Павлу Мамаеву и бывшему футболисту Александру Протасовицкому грозят реальные сроки до 7 лет тюрьмы.

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