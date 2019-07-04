2019-07-04T23:23:35+03:00
В мире

По делу о беспорядках в Тбилиси полиция задержала четырех человек

Замглавы МВД Грузии сообщил, что возбуждено уголовное дело по статье «Организация группового насилия, руководство и участие в нем»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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20 июня в Грузии вспыхнули массовые народные волнения и протесты20 июня в Грузии вспыхнули массовые народные волнения и протестыФото: REUTERS
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Грузинская полиция задержала четверых участников беспорядков во время митинга в Тбилиси, их обвиняют в нападении на сотрудников правоохранительных органов.

«Следствие установило, что 20 – 21 июня во время событий на прилегающей к парламенту территории эти лица с использованием разных предметов нападали на полицейских и оказывали им сопротивление», - заявил на брифинге 4 июля замглавы МВД Грузии Владимир Борцвадзе.

Он также сообщил, что возбуждено уголовное дело по статье «Организация группового насилия, руководство и участие в нем», виновным грозит лишение свободы на срок от шести до девяти лет, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером 20 июня в Грузии вспыхнули массовые народные волнения и протесты, направленные, в первую очередь, против россиян. Пострадали несколько сотен человек, более 300 были задержаны.

Поводом для беспорядков и столкновений толпы с полицией стало то, что один из членов российской делегации сел на место спикера грузинского парламента во время визита в Тбилиси.

Президент России Владимир Путин в связи с возникшей угрозой для жизни и здоровья наших соотечественников с 8 июля ввел временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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