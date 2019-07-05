Путин пословицей описал отношения России и Италии
Владимир Путин в четверг, 4 июля побывал с рабочим визитом в Риме. Он отметил, что отношения России и Италии носят дружеский и искренний характер. И даже привел в пример поговорку.
- Если я не ошибусь, итальянская пословица гласит: "Искренность в отношениях - залог настоящей дружбы". Именно это качество - прямоту, открытость для диалога и сотрудничества - мы всегда ценим в наших итальянских партнерах, - сообщается на сайте Кремля.
Положительно о взаимоотношениях с Россией высказался и премьер-министр Италии Джузеппе Конте - несмотря на европейские санкции.
- Наша встреча была очень позитивной, очень сердечной. Двусторонние отношения между Италией и Россией отвечают взаимным интересам наших стран, - подчеркнул премьер-министр.
Напомним, что Владимир Путин также встретился с Папой Римским Франциском. По окончанию они обменялись памятными подарками. А в аэропорту российски президент встретился с Берлускони.
ИСТОЧНИК KP.RU