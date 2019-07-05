2019-07-05T14:14:14+03:00
Политика

Путин пословицей описал отношения России и Италии

Президент отметил, что у Рима и Москвы искренние отношения
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Путин поговоркой описал отношения России и Италии.Фото: kremlin.ruПутин поговоркой описал отношения России и Италии.Фото: kremlin.ru
Изменить размер текста:

Владимир Путин в четверг, 4 июля побывал с рабочим визитом в Риме. Он отметил, что отношения России и Италии носят дружеский и искренний характер. И даже привел в пример поговорку.

- Если я не ошибусь, итальянская пословица гласит: "Искренность в отношениях - залог настоящей дружбы". Именно это качество - прямоту, открытость для диалога и сотрудничества - мы всегда ценим в наших итальянских партнерах, - сообщается на сайте Кремля.

Положительно о взаимоотношениях с Россией высказался и премьер-министр Италии Джузеппе Конте - несмотря на европейские санкции.

- Наша встреча была очень позитивной, очень сердечной. Двусторонние отношения между Италией и Россией отвечают взаимным интересам наших стран, - подчеркнул премьер-министр.

Напомним, что Владимир Путин также встретился с Папой Римским Франциском. По окончанию они обменялись памятными подарками. А в аэропорту российски президент встретился с Берлускони.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Турции воровалась машина, погибли 3 человека
Рябков: на встрече с Томпсон нужно затронуть тему продления Договора о СНВ
Берлускони рассказал о дружеских отношениях с Путиным
В 2020 году с космодрома Восточный проведут до шести пусков
В забор посольства РФ в Тегеране врезался грузовик, водитель погиб
Московская полиция усилит контроль за уголовными делами по статьям о наркотиках
Британский суд заморозил выплату дивидендов Nord Stream "Газпрому"
Технология 3D-печати помогла восстановить уничтоженную боевиками в Ираке статую
Путин и Пашинян обсудили сотрудничество в рамках ЕАЭС и ОДКБ
ЦБ сообщил о новом виде мошенничества через банкоматы
Названы самые популярные направления у европейских туристов
В 2018 году хакеры украли из российских банков более 58 миллионов рублей
В Кремле отреагировали на обвинения российского члена МАК во взяточничестве
Член МОК прокомментировал сообщения о подкупе при выборе столицы ОИ-2016
Песков: в ходе встречи Путина с Папой Римским вопрос визита понтифика в РФ не обсуждался
В Подмосковье ученые создали препарат для восстановления после инсульта
Получить наследство в России стало проще
Путин посмертно присвоил звание Героев России четырем подводникам, погибшим на АС-31
В Совфеде объяснили реакцию Путина на замечание о Минских договоренностях
Медведев поздравил Назарбаева с днем рождения и Днем столицы Казахстана
ФСБ ходатайствует об аресте россиянина, задержанного по подозрению в госизмене
Столетняя британка назвала своим секретом долголетия сосиски в тесте
ФСБ задержала гражданина России по подозрению в государственной измене
Первые комплексы С-400 отправят в Турцию на следующей неделе