Путин пословицей описал отношения России и Италии

СЕГОДНЯ 14:14 2019-07-05T14:14:14+03:00

Президент отметил, что у Рима и Москвы искренние отношения

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Владимир Путин в четверг, 4 июля побывал с рабочим визитом в Риме. Он отметил, что отношения России и Италии носят дружеский и искренний характер. И даже привел в пример поговорку.

- Если я не ошибусь, итальянская пословица гласит: "Искренность в отношениях - залог настоящей дружбы". Именно это качество - прямоту, открытость для диалога и сотрудничества - мы всегда ценим в наших итальянских партнерах, - сообщается на сайте Кремля.

Положительно о взаимоотношениях с Россией высказался и премьер-министр Италии Джузеппе Конте - несмотря на европейские санкции.

- Наша встреча была очень позитивной, очень сердечной. Двусторонние отношения между Италией и Россией отвечают взаимным интересам наших стран, - подчеркнул премьер-министр.

Напомним, что Владимир Путин также встретился с Папой Римским Франциском. По окончанию они обменялись памятными подарками. А в аэропорту российски президент встретился с Берлускони.

ИСТОЧНИК KP.RU