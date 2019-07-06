2019-07-06T06:35:08+03:00
В мире

Глава Amazon Джефф Безос официально развелся с женой

Завершение бракоразводного процесса станет началом процедуры раздела имущества
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Глава Amazon Джефф Безос с женой МаккензиГлава Amazon Джефф Безос с женой МаккензиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Глава крупнейшего в мире интернет-магазина Amazon и самый богатый человек на планете Джефф Безос официально оформил развод с женой Маккензи, сообщает агентство Bloomberg.

Уточняется, что документ об окончательном разрыве супружеских отношений в пятницу, 5 июля, подписал судья округа Кинг в штате Вашингтон. Издание отмечает, что завершение бракоразводного процесса станет началом процедуры раздела имущества теперь уже бывшего семейства Безос.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мадуро объявил, что в Венесуэле пройдут новые военные учения
Пушков прокомментировал заявление «Нафтогаза» о риске техногенной катастрофы на Украине
Леонид Рошаль рассказал о состоянии избитой опекунами в Ингушетии девочки
Среди членов экипажа задержанного в Гибралтаре танкера есть граждане Украины
В Польше осудили «российского шпиона»
Эрдоган призвал фельдмаршала Хафтара прекратить боевые действия в Ливии
США представили стратегию по противодействию «влиянию Кремля»
Генсек НАТО придумал, как Россия может «спасти» ДРСМД
Порошенко снял со своего счета в банке $34 миллиона наличными
Гуаидо заявил о готовности к переговорам с властями Венесуэлы в Норвегии
ЦБ: Ошибку в банкоматах, которой пользовались мошенники, уже исправили
В мечети на востоке Афганистана прогремел взрыв, ранены более 20 человек
В Москве пьяный ловелас выстрелил в девушек, отказавшихся с ним познакомиться
Макрон: К саммиту G7 Франция готовит пакет мер помощи женщинам развивающихся стран
СКР подтвердил гибель двух пассажиров перевернувшегося в Черном море катамарана
В МИД РФ осудили задержание танкера Grace 1
Суд арестовал основателя "Домашних денег" из-за дела о мошенничестве
Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации