Глава Amazon Джефф Безос официально развелся с женой
Завершение бракоразводного процесса станет началом процедуры раздела имущества
Глава Amazon Джефф Безос с женой МаккензиФото: REUTERS
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Глава крупнейшего в мире интернет-магазина Amazon и самый богатый человек на планете Джефф Безос официально оформил развод с женой Маккензи, сообщает агентство Bloomberg.
Уточняется, что документ об окончательном разрыве супружеских отношений в пятницу, 5 июля, подписал судья округа Кинг в штате Вашингтон. Издание отмечает, что завершение бракоразводного процесса станет началом процедуры раздела имущества теперь уже бывшего семейства Безос.
ИСТОЧНИК KP.RU