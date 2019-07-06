Глава Amazon Джефф Безос официально развелся с женой

СЕГОДНЯ 06:27 2019-07-06T06:35:08+03:00

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Глава крупнейшего в мире интернет-магазина Amazon и самый богатый человек на планете Джефф Безос официально оформил развод с женой Маккензи, сообщает агентство Bloomberg.

Уточняется, что документ об окончательном разрыве супружеских отношений в пятницу, 5 июля, подписал судья округа Кинг в штате Вашингтон. Издание отмечает, что завершение бракоразводного процесса станет началом процедуры раздела имущества теперь уже бывшего семейства Безос.

ИСТОЧНИК KP.RU