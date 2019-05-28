2019-05-28T22:03:44+03:00
В мире

Бывшая жена главы Amazon отдаст половину состояния на благотворительность

Пожертвование составит более 18 миллиардов долларов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Джефф и Маккензи БезосДжефф и Маккензи БезосФото: REUTERS
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Бывшая жена самого богатого человека в мире, главы компании Amazon Джеффа Безоса отдаст на благотворительность половину своего состояния, которое на данный момент составляет около 37 миллиардов долларов. Таким образом, сумма пожертвования составит более 18 миллиардов долларов.

"У меня есть несоизмеримо большое количество денег, которыми я могу поделиться", - сказала Маккензи Безос.

При этом она пообещала, что в будущем ее подход к благотворительности также будет осмысленным.

Агентство Bloomberg уточняет, что соответствующее заявление последовало за присоединением Маккензи Безос к филантропической кампании The Giving Pledge ("Клятва дарения"). Все ее члены обязаны отдавать не менее 50% своего капитала на благотворительность. Сейчас в организации состоят 204 человека из 23 стран мира. Среди них такие бизнесмены, как Билл Гейтс и Марк Цукерберг.

Напомним, что глава Amazon объявил о разводе со своей 48-летней супругой еще в начале года. Брак распался спустя 25 лет из-за того, что Безос положил глаз на соседку, телеведущую Лорен Санчес Уайтселл. Сайт kp.ru писал, что при разделе имущества Маккензи уступила Джеффу 75% компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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