СЕГОДНЯ 14:12 2019-07-11T14:18:04+03:00

Пожар на газопроводе рядом с ТЭЦ «Северная» в Мытищах ликвидирован. Фото: скрин с видео

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Пожарные ликвидировали пожар на газопроводе рядом с ТЭЦ "Северная" в Мытищах. Как сообщил в четверг замглавы МЧС России Илья Денисов, в настоящее время продолжается тушение возгорания трансформаторной будки.

"Пожар на газопроводе высокого давления ликвидирован. Ведется тушение трансформаторной будки и отдельных очагов горения, готовится пенная атака», - сказал он. По словам Денисова, угрозы жителям Московского региона и экологии нет.

Напомним, "Северная" ТЭЦ загорелась в утром в четверг, 11 июля. На локализацию возгорания у пожарных ушло около трех часов. В результате чрезвычайного происшествия пострадали 11 человек. К тушению возгорания были привлечены 50 единиц техники, пожарный поезд и авиация.

Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего. Заниматься этим будут следователи по особо важным делам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/719642" frameborder="0"></iframe> Пожар на мытищинской ТЭЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU