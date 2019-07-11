Пожар на газопроводе рядом с ТЭЦ «Северная» в Мытищах ликвидирован
Пожарные ликвидировали пожар на газопроводе рядом с ТЭЦ "Северная" в Мытищах. Как сообщил в четверг замглавы МЧС России Илья Денисов, в настоящее время продолжается тушение возгорания трансформаторной будки.
"Пожар на газопроводе высокого давления ликвидирован. Ведется тушение трансформаторной будки и отдельных очагов горения, готовится пенная атака», - сказал он. По словам Денисова, угрозы жителям Московского региона и экологии нет.
Напомним, "Северная" ТЭЦ загорелась в утром в четверг, 11 июля. На локализацию возгорания у пожарных ушло около трех часов. В результате чрезвычайного происшествия пострадали 11 человек. К тушению возгорания были привлечены 50 единиц техники, пожарный поезд и авиация.
Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего. Заниматься этим будут следователи по особо важным делам.
Пожар на мытищинской ТЭЦ.
ИСТОЧНИК KP.RU