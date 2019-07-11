2019-07-11T14:18:04+03:00
Происшествия

Пожар на газопроводе рядом с ТЭЦ «Северная» в Мытищах ликвидирован

Пожарные продолжают тушить возгорания трансформаторной будки [видео]
Марина ВЕНЦОВА
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Пожар на газопроводе рядом с ТЭЦ «Северная» в Мытищах ликвидирован. Фото: скрин с видеоПожар на газопроводе рядом с ТЭЦ «Северная» в Мытищах ликвидирован. Фото: скрин с видео
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Пожарные ликвидировали пожар на газопроводе рядом с ТЭЦ "Северная" в Мытищах. Как сообщил в четверг замглавы МЧС России Илья Денисов, в настоящее время продолжается тушение возгорания трансформаторной будки.

"Пожар на газопроводе высокого давления ликвидирован. Ведется тушение трансформаторной будки и отдельных очагов горения, готовится пенная атака», - сказал он. По словам Денисова, угрозы жителям Московского региона и экологии нет.

Напомним, "Северная" ТЭЦ загорелась в утром в четверг, 11 июля. На локализацию возгорания у пожарных ушло около трех часов. В результате чрезвычайного происшествия пострадали 11 человек. К тушению возгорания были привлечены 50 единиц техники, пожарный поезд и авиация.

Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего. Заниматься этим будут следователи по особо важным делам.

Пожар на мытищинской ТЭЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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