2019-07-13T07:38:01+03:00
Политика

Гуаидо заявил о похищении двух своих соратников

По словам лидера венесуэльской оппозиции, их «похитили» сторонники Мадуро, пока он сам был в отъезде
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Лидер венесуэльской оппозиции Хуан ГуаидоЛидер венесуэльской оппозиции Хуан ГуаидоФото: REUTERS
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Спикер оппозиционного венесуэльского парламента Хуан Гуаидо заявил, что пока он был в отъезде, в Каракасе сторонники президента страны Николаса Мадуро «похитили» двух его соратников.

«Трусливый режим похитил членов моей команды Эрика Санчеса и Джейсона Париси, которые были в Каракасе и охраняли мою семью, пока я нахожусь в штате Трухильо», - написал он на своей странице в Twitter.

Как сообщал сайт kp.ru, в конце июня министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес объявил, что в республике была предотвращена очередная попытка госпереворота. Дескать, заговорщики собирались захватить склады с оружием и военный аэропорт, а потом освободить экс-министра обороны Рауля Бадуэля, который уже десять лет сидит в тюрьме по делу о коррупции.

В результате, по версии следствия, Бадуэль должен был стать новым президентом страны, а Мадуро и ряд преданных ему чиновников из высшего эшелона должны были убить наемники из Израиля, Америки и Колумбии. Однако коварные планы были вовремя раскрыты венесуэльскими спецслужбами.

Гуаидо тогда заявил, что не имеет к этой истории никакого отношения, подчеркнув, что потерял счет попыткам обвинить его «в одном и том же».

ИСТОЧНИК KP.RU

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