В Британии пообещали не выдавать Ассанжа странам со смертной казнью

СЕГОДНЯ 08:44 2019-07-16T08:44:08+03:00

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Великобритания не планирует выдавать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа странам, в которых действует смертная казнь. Соответствующее заявление сделал заместитель министра иностранных дел королевства Алан Данкан после встречи с главой МИД Эквадора Хосе Валенсией.

"Между двумя странами [Великобританией и Эквадором] было достигнуто соглашение об этом", - цитирует дипломата агентство EFE.

Напомним, что Ассанж основал организацию WikiLeaks еще в 2006 году. С тех пор на сайте агентства публикуется секретная информация о деятельности правительств ряда стран, в том числе Соединенных Штатов. В связи с этим американское министерство юстиции заочно выдвинуло против журналиста обвинения по нескольким десяткам пунктам.

Ассанж много лет скрывался на территории посольства Эквадора в Лондоне, а весной этого года был заключен под стражу британскими правоохранителями. Сайт kp.ru писал, что слушания по вопросу его экстрадиции в США начнутся после 24 февраля 2020 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/713623" frameborder="0"></iframe> Джулиан Ассанж в тюрьме.

ИСТОЧНИК KP.RU