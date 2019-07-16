2019-07-16T09:06:45+03:00
Политика

Россия поднимет вопрос нарушения минских соглашений Украиной в СБ ООН

Речь пойдет о вступлении в силу закона об исключительности государственного языка
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Совбез ООН обсудит вопрос нарушения Минских соглашенийСовбез ООН обсудит вопрос нарушения Минских соглашенийФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На заседании Совета Безопасности ООН 16 июля будет поднят вопрос нарушения Украиной минских соглашений. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский.

По его словам, речь пойдет о принятом на Украине законе об исключительности государственного языка, который нарушает один из пунктов минских договоренностей, где прописывается право жителей Донбасса на языковое самоопределение.

"Этот закон нарушает их возможности гипотетически, если они вернутся в состав Украины, решать вопрос об их языковом самоопределении. С нашей точки зрения, это прямое нарушение Минских договоренностей. Именно этот вопрос мы и собираемся обсуждать", - цитирует ТАСС постпреда.

Полянский напомнил, что Россия хотела созвать аналогичное заседание еще 15 мая, но тогда США, Франция, Великобритания, Польша, Бельгия и Германия заблокировали предложение. В этот раз в Москве ждут объективной оценки закона и действий киевских властей.

Напомним, что после вступления проекта в силу все жители Украины будут обязаны использовать мову. То же самое касается радио и телевидения. Сайт kp.ru писал, что общественные организации пытались заблокировать принятие закона, но суд отклонил прошение.

Украинский язык стал «исключительным» на Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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