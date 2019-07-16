Россия поднимет вопрос нарушения минских соглашений Украиной в СБ ООН

СЕГОДНЯ 09:06 2019-07-16T09:06:45+03:00

Речь пойдет о вступлении в силу закона об исключительности государственного языка

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На заседании Совета Безопасности ООН 16 июля будет поднят вопрос нарушения Украиной минских соглашений. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский.

По его словам, речь пойдет о принятом на Украине законе об исключительности государственного языка, который нарушает один из пунктов минских договоренностей, где прописывается право жителей Донбасса на языковое самоопределение.

"Этот закон нарушает их возможности гипотетически, если они вернутся в состав Украины, решать вопрос об их языковом самоопределении. С нашей точки зрения, это прямое нарушение Минских договоренностей. Именно этот вопрос мы и собираемся обсуждать", - цитирует ТАСС постпреда.

Полянский напомнил, что Россия хотела созвать аналогичное заседание еще 15 мая, но тогда США, Франция, Великобритания, Польша, Бельгия и Германия заблокировали предложение. В этот раз в Москве ждут объективной оценки закона и действий киевских властей.

Напомним, что после вступления проекта в силу все жители Украины будут обязаны использовать мову. То же самое касается радио и телевидения. Сайт kp.ru писал, что общественные организации пытались заблокировать принятие закона, но суд отклонил прошение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705286" frameborder="0"></iframe> Украинский язык стал «исключительным» на Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU