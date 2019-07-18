Антонов: США развязали визовую войну против России

СЕГОДНЯ 01:13 2019-07-18T01:29:36+03:00

Посол Москвы в Вашингтоне отметил, что только действия американских должностных лиц вынудили его публично комментировать эту тему

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Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов на встрече с журналистами 17 июля заявил, что Соединенные Штаты развязали визовую войну против России.

«Американская сторона развязала против нас визовую войну», - сказал он.

При этом дипломат отметил, что публично комментировать эту проблему его вынудили действия должностных лиц США, которые вынесли обсуждение сложностей с визами «в плоскость общественной полемики».

«Вообще, мы на являемся сторонниками решения такого рода деликатных проблем через средства массовой информации. Сегодня мы просто вынуждены обратиться к этой теме», - пояснил Анатолий Антонов.

Он категорически опроверг сообщения о том, что Россия якобы отказала в визах работающим в Москве американским учителям, назвав их ложью: «Ни одного отказа сделано не было».

И рассказал, что после выдворения российских дипломатов и членов их семей в 2018 году США «ввели систему разменов» с Россией: «За каждого российского дипломата мы должны будем давать визу американскому дипломату, за каждого сотрудника административно-технического состава мы также должны будем давать визу американцу».

«Что ж, это решение американской стороны, хотя я твердо убежден, что мои коллеги в американском посольстве в Москве, равно как и мы, испытывают серьезные трудности от того, что нам не хватает дипломатического состава, административно-технического состава для решения главной проблемы – выправления российско-американских отношений», - приводит слова российского посла в США ТАСС.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 26 марта прошлого года США «в знак солидарности» с Соединенным Королевством объявили о высылке 60 сотрудников российских дипмиссий и закрыли консульство России в Сиэтле, в ответ Москва объявила персонами нон грата 60 американских дипломатических сотрудников и закрыла консульство США в Петербурге.

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ИСТОЧНИК KP.RU