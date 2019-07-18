Палата представителей конгресса заблокировала вопрос об импичменте Трампа

СЕГОДНЯ 01:37 2019-07-18T01:49:58+03:00

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В среду, 17 июля, Палата представителей конгресса США заблокировала рассмотрение вопроса об импичменте президента страны Дональда Трампа. Досрочно отправить главу Белого дома за «расистские высказывания» предлагал конгрессмен-демократ от штата Техас Эл Грин.

За то, чтобы заблокировать инициативу, проголосовали 332 американских законодателя, против высказались 95, один воздержался. Трансляцию заседания вел телеканал C-Span.

Ранее, как писал сайт kp.ru, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси говорила, что у Грина не получится добиться начала процедуры импичмента в ближайшее время: даже если Палата поддержит его идею, контролируемый республиканцами сенат ее отвергнет.

Напомним, в воскресенье Трамп на своей странице в Twitter предложил родившимся не в США дамам-демократкам «поехать обратно» и наладить жизнь в родных странах вместо того, чтобы «громко и злобно» говорить о том, как американцы должны управлять своим правительством. Кого именно он имеет в виду, глава Белого дома уточнять не стал, поэтому обиделись все.

Позже Палата представителей конгресса приняла резолюцию, осуждающую высказывания президента США, которые многие сочли «расистскими».

ИСТОЧНИК KP.RU