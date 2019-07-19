По факту ЧП с самолетом в Шереметьево начата доследственная проверка

СЕГОДНЯ 10:05 2019-07-19T10:06:38+03:00

В результате инцидента пострадали восемь человек Фото: REUTERS

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Следственный комитет России начал доследственную проверку по факту задымления на борту самолета компании Nordwind в столичном аэропорту Шереметьево.

Сайт kp.ru писал, что лайнер рейса Москва-Ереван должен был вылететь в пятницу, 19 июля, около 01:00, однако во время рулежки произошло ЧП. В кабине передней части воздушного судна возникло задымление. Командир принял решение эвакуировать людей с помощью надувных спасательных трапов.

В СК уточнили, что в момент инцидента на борту находилось 173 пассажира и 12 членов экипажа (изначально сообщалось лишь о шести сотрудниках авиакомпании). Восемь человек пострадали, двоим из них понадобилась госпитализация. В 5:34 для выполнения рейса был выделен резервный самолет, однако часть пассажиров отказалась подниматься на борт.

"В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", - говорится в пресс-релизе Следственного комитета, оказавшегося в распоряжении "КП".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/721089" frameborder="0"></iframe> Задымление самолета в аэропорту Шереметьево.

ИСТОЧНИК KP.RU