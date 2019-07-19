По факту ЧП с самолетом в Шереметьево начата доследственная проверка
Следственный комитет России начал доследственную проверку по факту задымления на борту самолета компании Nordwind в столичном аэропорту Шереметьево.
Сайт kp.ru писал, что лайнер рейса Москва-Ереван должен был вылететь в пятницу, 19 июля, около 01:00, однако во время рулежки произошло ЧП. В кабине передней части воздушного судна возникло задымление. Командир принял решение эвакуировать людей с помощью надувных спасательных трапов.
В СК уточнили, что в момент инцидента на борту находилось 173 пассажира и 12 членов экипажа (изначально сообщалось лишь о шести сотрудниках авиакомпании). Восемь человек пострадали, двоим из них понадобилась госпитализация. В 5:34 для выполнения рейса был выделен резервный самолет, однако часть пассажиров отказалась подниматься на борт.
"В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", - говорится в пресс-релизе Следственного комитета, оказавшегося в распоряжении "КП".
Задымление самолета в аэропорту Шереметьево.
ИСТОЧНИК KP.RU
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