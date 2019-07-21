Юлия Тимошенко проголосовала на Выборах в Верховную Раду 2019
На Украине проходят выборы в Верховную Раду. Лидер партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко приняла участие в досрочном голосовании. Она даже рассказала, напротив какой партии поставила «галку».
- Нет лишнего времени на эксперименты, нам реально нужно после выборов начинать действовать. Нация, к сожалению, ошибалась, выбирая лидеров клановой системы или их марионеток. Мы столько ошибались, что сейчас времени на ошибки нет. Хочу, чтобы мы все голосовали с чувством, что у Украины нет лишних лет, - заявила политик журналистам.
Лидер партии «Батьковщины» уверенна, что именно ее партия готова взяться за эту работу немедленно.
Напомним, что ранее свои голоса успели отдать глава государства Владимир Зеленский, экс- президент Украины Петр Порошенко и спикер Рады Андрей Парубия.
Юлия Тимошенко проголосовала на досрочных выборах в Верховную Раду.
ИСТОЧНИК KP.RU