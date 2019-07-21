2019-07-21T16:34:21+03:00
Политика

Глава ЦИК Украины: "Нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов, не зафиксировано"

Явка превысила 20%
Григорий ЛЕОРДА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Глава ЦИК Украины заверил, что серьезных нарушений в течение дня зафиксировано не было.Глава ЦИК Украины заверил, что серьезных нарушений в течение дня зафиксировано не было.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

На Украине продолжаются досрочные выборы в Верховную Раду. В день голосования Центризбирком страны зафиксировал наличие "мелких нарушений, которые в целом не влияют на ход избирательного процесса". Об этом журналистом заявили главные люди ведомства на пресс-конференции.

"Пока все проходит в штатном режиме. Системных нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов, пока не зафиксировано ни правоохранительными органами, ни наблюдателями", - приводит слова главы ЦИК Украины Олег Конопольский ТАСС.

Конопольский понадеялся, что относительно спокойная ситуация сохранится до конца голосования. Напомним, участки закроются в 20:00. По его словам, явка по всем округам превысила 20%.

Свой голос на избирательных участках отдали глава государства Владимир Зеленский с супругой, экс- президент Украины Петр Порошенко, спикер Рады Андрей Парубия и лидер партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Украине избирают новый парламент: почему эти выборы стали очень важными для страны и не только для нее

Журналист "КП" раскрывает важные моменты выборов в Верховную Раду (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24