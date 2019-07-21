Глава ЦИК Украины: "Нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов, не зафиксировано"
На Украине продолжаются досрочные выборы в Верховную Раду. В день голосования Центризбирком страны зафиксировал наличие "мелких нарушений, которые в целом не влияют на ход избирательного процесса". Об этом журналистом заявили главные люди ведомства на пресс-конференции.
"Пока все проходит в штатном режиме. Системных нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов, пока не зафиксировано ни правоохранительными органами, ни наблюдателями", - приводит слова главы ЦИК Украины Олег Конопольский ТАСС.
Конопольский понадеялся, что относительно спокойная ситуация сохранится до конца голосования. Напомним, участки закроются в 20:00. По его словам, явка по всем округам превысила 20%.
Свой голос на избирательных участках отдали глава государства Владимир Зеленский с супругой, экс- президент Украины Петр Порошенко, спикер Рады Андрей Парубия и лидер партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко.
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ИСТОЧНИК KP.RU