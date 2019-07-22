Порошенко повторно вызвали на допрос

СЕГОДНЯ 18:12 2019-07-22T18:12:26+03:00

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Государственное бюро расследований Украины вызывает экс-президента незалежной Петра Порошенко на допрос в четверг, 25 июля, по делу об отмывании преступных доходов и легализации в офшорах акций завода «Кузница на Рыбальском».

Изначально допрос по делу был назначен на среду, 17 июля, но экс-глава незалежной не явился в этот день, сославшись на загруженный график. Тогда директор Государственное бюро расследований Роман Труба сообщил, что для проведения следственных мероприятий политик будет вызван на допрос повторно. В тот же день на Порошенко и его членов его команды возбудила одиннадцатое уголовное дело за превышение служебных полномочий и легализацию доходов, полученных преступным путем.

Напомним, изначального экс-президента Украины обвинили в госизмене из-за инцидента в Керченском проливе, потом в злоупотреблении властью и служебным положением, а затем добавилось еще незаконное обогащение и узурпация судебной власти.

ИСТОЧНИК KP.RU