2019-07-23T00:44:20+03:00
Политика

Трамп похвалил Си Цзиньпина за ответственный подход к протестам в Гонконге

По мнению президента США, руководство Китая могло бы остановить протестующих, «если бы захотело»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп убежден, что власти Китая могли бы остановить массовые протесты в Гонконге, «если бы захотели», однако председатель КНР Си Цзиньпин подошел к сложившейся в мегаполисе ситуации очень ответственно.

«Китай мог бы их остановить, если бы хотел. Считаю, что президент Китая Си действовал ответственно, очень ответственно», - сказал американский лидер, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

При этом Трамп напомнил, что в протестных акциях в Гонконге приняли участие около двух миллионов человек, отметив, что «это очень крупные митинги».

«Они протестуют долгое время. Я никогда таких акций протеста не видел», - приводит его слова ТАСС.

Дональд Трамп выразил надежду, что китайский лидер «поступит правильно».

Напомним, как писал сайт kp.ru, протестные акции в Гонконге собирают сотни тысяч людей. Они выступают против принятия закона об экстрадиции. Глава администрации Гонконга Кэрри Лам уже извинилась за попытку принять его, но народное недовольство не утихает. 21 июля, по словам организаторов, на улицы вышли 430 тысяч человек. Полиция называет число в четыре раза меньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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