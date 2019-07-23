2019-07-23T05:00:54+03:00
Происшествия

Прокуратура Польши: пропавший пятилетний мальчик из России был убит его отцом

По версии следствия, мужчина тщательно продумал преступление, а когда убил сына, покончил с собой
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Полиция небольшого города Гродзиск-Мазовецкий, военные, волонтеры и местные жители более десяти дней искали 5-летнего гражданина России. Фото: Полиция ПольшиПолиция небольшого города Гродзиск-Мазовецкий, военные, волонтеры и местные жители более десяти дней искали 5-летнего гражданина России. Фото: Полиция Польши
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В польской прокуратуре рассказали подробности жуткого убийства пятилетнего мальчика из России, которого после долгих поисков нашли мертвым в траве возле автострады недалеко от Варшавы. По версии следствия, ребенок был убит собственным отцом.

По словам официального представителя Окружной прокуратуры в Варшаве Лукаша Лапчиньского, судмедэксперты обнаружили на теле мальчика «многочисленные колотые раны грудной клетки, которые повлекли за собой внешние и внутренние кровотечения, а затем смерть». Пресс-секретарь ведомства уточнил, что орудие убийства найдено не было, его поиски продолжаются.

«Мы предполагаем, что это был нож», - сказал он.

Лапчиньский также сообщил, что следы крови в машине, на которой мужчина увез своего сына, указывают на то, что ребенок был убит в автомобиле, а потом преступник спрятал тело мальчика в густой высокой траве у дороги.

Он добавил, что, по информации следователей, сообщника у отца ребенка не было, а убийство сына было им тщательно продумано, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, пятилетний россиянин Давид Жуковский пропал 10 июля – после того, как его отец Павел Жуковский забрал ребенка у своих родителей в польском городе Гродзиск-Мазовецкий и отправился в Варшаву к бывшей жене. Мать мальчика забила тревогу после того, как получила от экс-супруга смс-сообщение: «Ты его больше никогда не увидишь».

Позже изуродованное тело 32-летнего Павла нашли на железнодорожном переезде между Варшавой и Гродзиск-Мазовецким, а в трех километрах от этого места – пустую машину Жуковского. Следователи считают, что мужчина бросился под поезд после того, как убил сына.

ИСТОЧНИК KP.RU

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