Мэй рекомендовала Корбину оставить пост лидера оппозиции

СЕГОДНЯ 15:54 2019-07-24T15:54:24+03:00

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Оставляющая свой пост премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рекомендовала лидеру оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбину последовать ее примеру и уйти в отставку. Соответствующее высказывание прозвучало в ходе выступления главы правительства перед парламентариями.

"Как лидер партии, принявший тот факт, что мое время закончено, говорю, что, возможно, пришло время и лидеру оппозиции сделать то же самое", - сказала Мэй.

Стоит отметить, что многие лейбористы уже давно утратили доверие по отношению к Корбину. Партия раскололась на несколько частей, а народ все яснее выражает недовольство антисемитскими высказываниями, которые позволили себе отдельные высокопоставленные оппозиционеры, передает РИА Новости.

К слову, именно Корбин в начале 2019 года инициировал голосование по вотуму недоверия правительству. Тогда Тереза Мэй смогли удержаться на посту премьера. Теперь же ее место займет Борис Джонсон, передает сайт kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU