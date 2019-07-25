2019-07-25T04:48:42+03:00
Общество

Немецкий актер Тиль Швайгер посмеялся над новым министром обороны Германии

Он сравнил Крамп-Карренбауэр с шефом Пентагона и главой Минобороны России [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Новым министром обороны Германии стала Аннегрет Крамп-КарренбауэрНовым министром обороны Германии стала Аннегрет Крамп-КарренбауэрФото: REUTERS
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Немецкий актер, режиссер и продюсер Тиль Швайгер высмеял Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая недавно возглавила министерство обороны Германии.

Он опубликовал на своей странице в Instagram коллаж из фотографий нового главы Пентагона Марка Эспера, министра обороны России Сергея Шойгу и самой Аннегрет Крамп-Карренбауэр в образе то ли домохозяйки, то ли уборщицы. Сравнение получилось явно не в пользу главы оборонного ведомства ФРГ.

«Грандиозно!» - подписал этот коллаж Тиль Швайгер.

tilschweigertilschweiger
Epic!!!
11907 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

В немецких СМИ тут же возмутились, сочли эту публикацию некорректной, обвинили актера в «откровенном издевательстве» над министром. Сам же Тиль Швайгер, комментируя свой пост в Instagram, сказал изданию Bild, что коллаж составлял не он, просто нашел картинку в Интернете и поделился с подписчиками, потому что она показалась ему смешной.

Уточняется, что снимок Крамп-Карренбауэр – не результат работы в фотошопе, как можно подумать, а настоящий: в таком наряде лидер Христианско-демократического союза Германии участвовала в карнавале, проходившем в феврале этого года.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Аннегрет Крамп-Карренбауэр сменила на посту министра обороны ФРГ Урсулу фон дер Ляйен, которая была избрана председателем Европейской комиссии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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