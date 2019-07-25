Допрос Порошенко начался в Госбюро расследований Украины

СЕГОДНЯ 16:24 2019-07-25T16:24:43+03:00

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В четверг, 25 июля, в Государственном бюро расследований Украины начался допрос экс-президента незалежной Петра Порошенко. Его расспросят о деле об отмывании преступных доходов и легализации в офшорах акций завода «Кузница на Рыбальском». Об этом сообщила пресс-секретарь украинского Госбюро Анжела Иванова.

«Допрос Петра Порошенко уже начался, он будет длиться точно больше часа», - сказала Иванова.

Как писал ранее сайт kp.ru, изначально допрос был назначен на среду, 17 июля, но Порошенко не явился в назначеный день, сославшись на загруженность графика. 24 июля экс-глава Украины все же пришел на допрос после повторного вызова, направленного директором Государственного бюро расследований Романом Труба.

24 июля, Генпрокуратура Украины также возобновила уголовное дело «о попытке захвата власти», когда Порошенко объявил военное положение во время инцидента в Керченском проливе в прошлом года. Напомним, 17 июля, в отношении экс-президента и членов его команды возбудили уже одиннадцатое уголовное дело за легализацию преступных доходов и превышение служебных полномочий.

ИСТОЧНИК KP.RU