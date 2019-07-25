2019-07-25T16:24:43+03:00
Политика

Допрос Порошенко начался в Госбюро расследований Украины

Экс-президента подозревают в отмывании преступных доходов
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Экс-президента подозревают в отмывании преступных доходовЭкс-президента подозревают в отмывании преступных доходовФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В четверг, 25 июля, в Государственном бюро расследований Украины начался допрос экс-президента незалежной Петра Порошенко. Его расспросят о деле об отмывании преступных доходов и легализации в офшорах акций завода «Кузница на Рыбальском». Об этом сообщила пресс-секретарь украинского Госбюро Анжела Иванова.

«Допрос Петра Порошенко уже начался, он будет длиться точно больше часа», - сказала Иванова.

Как писал ранее сайт kp.ru, изначально допрос был назначен на среду, 17 июля, но Порошенко не явился в назначеный день, сославшись на загруженность графика. 24 июля экс-глава Украины все же пришел на допрос после повторного вызова, направленного директором Государственного бюро расследований Романом Труба.

24 июля, Генпрокуратура Украины также возобновила уголовное дело «о попытке захвата власти», когда Порошенко объявил военное положение во время инцидента в Керченском проливе в прошлом года. Напомним, 17 июля, в отношении экс-президента и членов его команды возбудили уже одиннадцатое уголовное дело за легализацию преступных доходов и превышение служебных полномочий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Володин предложил обеспечить полицейских новым жильем
Матвиенко: Закон об электронной почте не будет принят автоматически
Курс евро впервые за год опустился до 70 рублей
Новый премьер Британии хочет увеличить оборонные расходы
Разворот камер в Москве и области позволит штрафовать мотоциклистов
Суд оставил под стражей бойцы спецназа ФСБ, обвиняемого в хищении 136 млн рублей
Прогнозы погоды станут вдвое точнее благодаря новому зонду
Косачев назвал два варианта развития событий с задержанием танкера NEYMA
Москалькова и Денисова обсудили задержание СБУ российского танкера
Археологи обнаружили во Франции гигантскую кость
Компании назвали регионы с самым большим чеком за смартфон
Сенатор Климов о задержании российского танкера: "Явная провокация"
По следам HBO: в сети появился трейлер русской версии «Чернобыля»
Путин отменил часть санкций в отношении Турции
Замглавы Службы внешней разведки Украины стала женщина