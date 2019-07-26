Помпео: США уменьшили возможности России «влиять на выборы»

СЕГОДНЯ 06:22 2019-07-26T06:25:54+03:00

Теперь, по словам госсекретаря, американцы «работают» над тем, чтобы предотвратить «вмешательство» Ирана, Китая и КНДР

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Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что американцы сократили возможности России «влиять на выборы». По его словам, в прошлом году, во время промежуточных выборов в конгресс, у Москвы были такие планы, однако Соединенные Штаты «эффективно» с этим справились.

«У нас, безусловно, были безопасные и надежные выборы, и мы снизили способность россиян оказывать влияние на эти выборы», - сказал американский дипломат в интервью телеканалу Fox News.

Теперь же, как поведал Майкл Помпео, сотрудники госдепартамента и администрация Белого дома «сосредоточены не только на предотвращении вмешательства со стороны России, но и со стороны Ирана, Северной Кореи, Китая».

Напомним, как писал сайт kp.ru, 24 июля бывший спецпрокурор Роберт Мюллер в очередной раз дал показания в конгрессе по «делу России», которое он расследовал почти два года. Отвечая на вопросы законодателей он, в частности, заявил, якобы Москва «широко и систематически вмешивалась» в американские выборы.

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ИСТОЧНИК KP.RU