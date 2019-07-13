Выступление Мюллера перед конгрессом перенесли на 24 июля

СЕГОДНЯ 08:09 2019-07-13T08:09:16+03:00

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Выступление теперь уже бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера, который почти два года занимался расследованием приписываемого России вымышленного «вмешательства» в американские выборы президента 2016 года, перед сенаторами и конгрессменами перенесли на 24 июля.

«Мы достигли соглашения со спецпрокурором Мюллером о перенесении его публичных показаний на 24 июля, после чего господин Мюллер согласился участвовать в более длительных слушаниях», - цитирует заявление главы юридического комитета Палаты представителей конгресса США Джерролда Надлера телеканал RT.

Как писал сайт kp.ru, ранее предполагалось, что Мюллер выступит на открытом совместном заседании двух комитетов Палаты представителей конгресса 17 июля.

Напомним, в марте Роберт Мюллер завершил и передал в Минюст США доклад об итогах своих изысканий, после чего министр юстиции опубликовал сокращенную версию (на четырех страницах) пространного отчета. Суть изложения Уильяма Барра сводится к тому, что спецпрокурор не нашел доказательств предполагаемого сговора Дональда Трампа с Россией.

Однако демократы в конгрессе настаивают на том, что Мюллер должен ознакомить их с подробностями расследования, и регулярно приглашают его на заседания.

ИСТОЧНИК KP.RU