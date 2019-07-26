2019-07-26T13:56:10+03:00
Общество

Девочка, у которой в Раменском на глазах убили маму, находится в больнице

Ребенка с места происшествия увезли на машине скорой помощи
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Девочка, у которой на глазах убили маму, находится в больницеДевочка, у которой на глазах убили маму, находится в больнице
Изменить размер текста:

В подмосковном Раменском произошло убийство на детской площадке, где играли местные дети. Ревнивый мужчина охотничьим ножом зарезал свою возлюбленную из ревности. Страшное убийство произошло на глазах дочери 25-летней погибшей.

- Ребенок потерпевшей под присмотром сестры погибшей находится в больнице, - сказала Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Девочку в шоковом состоянии доставили в больницу на машине скорой помощи с места происшествия.

Напомним, что ревнивец нанес женщине около 20 ножевых ранений. Он приехал на арендованной машине, после убийства сразу же уехал. Его задержали сотрудники ДПС. При обыске нашли охотничий нож, а одежда была одета наизнанку. Его уже допросили. Свою вину задержанный признал. Хоронить 25-летнюю Наталью будут в Тамбове. Там живет ее отец.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россия требует от Украины вернуть задержанный танкер
МИД РФ: Россия будет добиваться возвращения задержанного СБУ танкера
Nord Stream 2 просит суд ЕС отменить дискриминационные меры
Украинские военные испугались зеленого свечения со стороны России
«Говорят, это политика, но почему я должна жертвовать своей работой?» Теннисистка Светлана Кузнецова - об отказе в визе в США
Рогозин: проливные дожди мешают строительству космодрома Восточный
Эксперт назвал глупой идею США заморозить поставки С-400 в Турции
Маск опубликовал видео «прыжка» прототипа межпланетного корабля Starship
ЦБ снизил ключевую ставку до 7,25%
Россия и дальше будет поставлять Украине газ
Эксперты назвали самые популярные марки китайских автомобилей
Леопард утащил спящего мужчину из дома и съел его ногу
Эрдоган: санкции США не помешают Анкаре обеспечить безопасность страны
Шимпанзе откусила руку смотрителю на глазах у посетителей зоопарка
В Мюнхене 150 полицейских ищут исчезнувших россиянок
Китайский мальчик нашел 11 яиц динозавров
Члены экипажа российского судна не знали о прошлом танкера, на котором работали
В союзе страховщиков объяснили про новые страховые платежи в квитанциях ЖКХ
Капитан танкера Nika Spirit, задержанного СБУ, рассказал об обысках на судне
Знаменитый русский ученый сломала ногу в московском метро, упав с лестницы
В США объяснили выступление Трампа на фоне двуглавого орла
В Раменском мужчина выколол своему приятелю ножом глаз из-за мелкой ссоры
Видео задержания мужчины, зарезавшего молодую мать в Раменском, опубликовало МВД
ЦБ отозвал лицензию у «РАМ банка»
Ревнивец, зарезавший молодую мать в Раменском, уже имел судимость за оружие
Теракт в столице Чили: ранены восемь полицейских