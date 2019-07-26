Девочка, у которой в Раменском на глазах убили маму, находится в больнице

СЕГОДНЯ 13:56 2019-07-26T13:56:10+03:00

Девочка, у которой на глазах убили маму, находится в больнице

Ребенка с места происшествия увезли на машине скорой помощи

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В подмосковном Раменском произошло убийство на детской площадке, где играли местные дети. Ревнивый мужчина охотничьим ножом зарезал свою возлюбленную из ревности. Страшное убийство произошло на глазах дочери 25-летней погибшей.

- Ребенок потерпевшей под присмотром сестры погибшей находится в больнице, - сказала Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Девочку в шоковом состоянии доставили в больницу на машине скорой помощи с места происшествия.

Напомним, что ревнивец нанес женщине около 20 ножевых ранений. Он приехал на арендованной машине, после убийства сразу же уехал. Его задержали сотрудники ДПС. При обыске нашли охотничий нож, а одежда была одета наизнанку. Его уже допросили. Свою вину задержанный признал. Хоронить 25-летнюю Наталью будут в Тамбове. Там живет ее отец.

ИСТОЧНИК KP.RU