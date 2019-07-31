Посол рассказал о ходе расследования против Ассанжа в Швеции

СЕГОДНЯ 12:06 2019-07-31T12:06:10+03:00

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Срок давности обвинений в сексуальных домогательствах, выдвинутых против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, уже истек, а вот расследование дела об изнасиловании продолжается. Об этом сообщил посол Швеции в Москве Петер Эриксон.

Сайт kp.ru писал, что ранее прокуратура королевства попросила заочно арестовать австралийского журналиста, но окружной суд города Уппсала отказался удовлетворять запрос.

"Насколько я понимаю, суд отказался от заочного ареста, потому что он уже находится в тюрьме в Великобритании. Само следствие продолжается", - рассказал посол.

Согласно его данным, шведский прокурор настаивает на проведении личной беседы с остающимся в заключении Ассанжем. Запроса на его экстрадицию не поступало, передает РИА Новости.

Зато Соединенные Штаты уже не первый год настаивают на выдаче им основателя портала-разоблачителя. Британское правосудие готово передать журналиста американцам, но лишь при условии, что его не казнят.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/713623" frameborder="0"></iframe> Джулиан Ассанж в тюрьме.

ИСТОЧНИК KP.RU