Посол рассказал о ходе расследования против Ассанжа в Швеции
Срок давности обвинений в сексуальных домогательствах, выдвинутых против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, уже истек, а вот расследование дела об изнасиловании продолжается. Об этом сообщил посол Швеции в Москве Петер Эриксон.
Сайт kp.ru писал, что ранее прокуратура королевства попросила заочно арестовать австралийского журналиста, но окружной суд города Уппсала отказался удовлетворять запрос.
"Насколько я понимаю, суд отказался от заочного ареста, потому что он уже находится в тюрьме в Великобритании. Само следствие продолжается", - рассказал посол.
Согласно его данным, шведский прокурор настаивает на проведении личной беседы с остающимся в заключении Ассанжем. Запроса на его экстрадицию не поступало, передает РИА Новости.
Зато Соединенные Штаты уже не первый год настаивают на выдаче им основателя портала-разоблачителя. Британское правосудие готово передать журналиста американцам, но лишь при условии, что его не казнят.
Джулиан Ассанж в тюрьме.
ИСТОЧНИК KP.RU
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