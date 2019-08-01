Помпео: США настаивают на новой всеобъемлющей сделке с Ираном
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что американская администрация по-прежнему настаивает на необходимости выработать новое всеобъемлющее соглашение по иранской ядерной программе.
«США продолжат стремиться к дипломатическому решению, которое бы решило проблему деструктивного поведения иранского режима. Единственный путь для продвижения вперед – это выработка всеобъемлющей сделки, которая бы охватила весь комплекс таких угроз», - говорится в его заявлении.
Как писал сайт kp.ru, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф объяснил, почему Вашингтон ввел против него санкции: потому что считает его «большой угрозой»
Напомним, 8 мая, ровно через год после того, как Соединенные Штаты вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, Тегеран объявил, что прекращает выполнять некоторые пункты СВПД и может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
В тот же день Дональд Трамп подписал указ о введении новых антииранских санкций. Позже президент США говорил, что может сделать Исламскую Республику снова «богатой» и «великой», даже пообещал стать «лучшим другом» Ирана, если Тегеран откажется от разработки ядерного оружия. Однако при этом объявил о новых «жестких» санкциях против ИРИ.
ИСТОЧНИК KP.RU