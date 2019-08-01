Помпео: США настаивают на новой всеобъемлющей сделке с Ираном

СЕГОДНЯ 05:30 2019-08-01T05:30:40+03:00

При этом Вашингтон больше не считает внесенного в санкционный список Джавада Зарифа главным переговорщиком от Тегерана

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Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что американская администрация по-прежнему настаивает на необходимости выработать новое всеобъемлющее соглашение по иранской ядерной программе.

«США продолжат стремиться к дипломатическому решению, которое бы решило проблему деструктивного поведения иранского режима. Единственный путь для продвижения вперед – это выработка всеобъемлющей сделки, которая бы охватила весь комплекс таких угроз», - говорится в его заявлении.

Как писал сайт kp.ru, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф объяснил, почему Вашингтон ввел против него санкции: потому что считает его «большой угрозой»

Напомним, 8 мая, ровно через год после того, как Соединенные Штаты вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, Тегеран объявил, что прекращает выполнять некоторые пункты СВПД и может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

В тот же день Дональд Трамп подписал указ о введении новых антииранских санкций. Позже президент США говорил, что может сделать Исламскую Республику снова «богатой» и «великой», даже пообещал стать «лучшим другом» Ирана, если Тегеран откажется от разработки ядерного оружия. Однако при этом объявил о новых «жестких» санкциях против ИРИ.

ИСТОЧНИК KP.RU