2019-08-01T14:32:38+03:00
Общество

Посольство Ватикана опровергло информацию о визите Папы Римского в Россию на 9 мая

Ранее в интернете появились публикации о планах Франциска приехать в Москву на празднование 75-летия Победы в следующем году
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Папа Римский ФранцискПапа Римский ФранцискФото: REUTERS
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Посольство Ватикана в России опровергло информацию о визите Папы Римского Франциска в Москву 9 мая 2020 года на торжества по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

«До апостольской нунциатуры в Российской Федерации не доходило подобных слухов», - передает «Интерфакс» сообщение секретариата.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что Кремль направит официальные приглашения на торжества по случаю победы в Великой Отечественной войне многим лидерам. Лидер Франции Эммануэль Макрон был одним из первых, кто подтвердил, что принял приглашение своего российского коллеги Путина. В Белом доме также сообщили, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп с энтузиазмом отреагировал на приглашение российского лидера.

Напомним, в начале июля, во время официального визита в Ватикан Путин встретился с Франциском, с которым обсудил диалог Русской православной и Римской католической церквей, а также ряд международных тем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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