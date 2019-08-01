МЧС поблагодарило США за предложение помощи в тушении пожаров в Сибири

СЕГОДНЯ 19:21 2019-08-01T19:21:09+03:00

На данный момент в России создана достаточная группировка по ликвидации очагов возгорания

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Российское министерство по чрезвычайным ситуациям поблагодарило Соединенные Штаты за предложенную помощь в тушении природных пожаров в Сибири.

"Мы благодарны американским коллегам за предложение оказать помощь в борьбе с лесными пожарами", - сказали в ведомстве.

При этом в МЧС подчеркнули, что на настоящий момент имеют в распоряжении достаточно сил и средств для ликвидации очагов возгорания. Сами США тоже далеко не всегда принимали предложенную Россией помощь в борьбе с пожарами и другими катаклизмами. Исключением стали катастрофы 2005 и 2012 годов, когда американцы столкнулись с ураганами "Катрина" и "Сэнди", передает ТАСС.

Сибирские леса продолжают полыхать так, что огромные клубы дыма видны из космоса. Огонь охватил уже почти три миллиона гектаров деревьев, а в пяти регионах страны введен режим чрезвычайной ситуации.

Сайт kp.ru писал, что ранее свою помощь в борьбе с пожарами предложил американский лидер Дональд Трамп. Президент РФ Владимир Путин пообещал воспользоваться возможностью при необходимости.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1200" height="1200" src="https://www.kp.ru/video/embed/722845" frameborder="0"></iframe> Пожары в Сибири. Видео: ФБУ «Авиалесоохрана».

ИСТОЧНИК KP.RU