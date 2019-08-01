2019-08-01T21:03:52+03:00
Происшествия

Следствие возбудило уголовное дело по факту пожаров в Сибири

Руководство министерства лесного хозяйства Красноярского края подозревается в халатности
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Горит свыше трех миллионов гектаров лесаГорит свыше трех миллионов гектаров лесаФото: REUTERS
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Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю возбудило уголовное дело по статье "Халатность" в отношении должностных лиц регионального министерства лесного хозяйства.

Предполагается, что они не приняли мер по ликвидации природных пожаров в период с 22 марта по 1 августа 2019 года, и это привело к распространению возгорания на значительные территории.

В рамках расследования проводятся оперативные мероприятия, решается вопрос о назначении экспертиз. Также организованы допросы свидетелей, обыски и изъятие документации. Сумма нанесенного ущерба устанавливается, сообщается на сайте СК.

Сайт kp.ru писал, что лесные пожары в Сибири распространились на площади более 3 миллионов гектаров. Свыше 800 населенных пунктов в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области оказались в зоне задымления.

Президент России Владимир Путин поручил министерству обороны подключиться к тушению пожаров. Также свою помощь предложили американцы, но принимать ее пока не стали.

Горит лес. Видео: соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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