Трамп заявил, что стрелки в Техасе и Огайо – это «психически больные» люди

СЕГОДНЯ 05:25 2019-08-05T05:25:41+03:00

Американский лидер пообещал позже выступить с заявлением по поводу массовых расстрелов в США

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Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что массовые расстрелы в Эль-Пасо (штат Техас) и Дейтоне (штат Огайо) устроили «психически больные» люди.

«Посмотрите на оба случая, это психическое заболевание. Это люди, которые очень и очень серьезно психически больны», - приводит его слова агентство Reuters.

Напомним, как писал сайт kp.ru, около полудня в субботу, 3 августа, 21-летний житель Техаса Патрик Крушиус открыл стрельбу по людям в торговом центре Walmart в городе Эль-Пасо (штат Техас), в результате погибли 20 человек, еще 26 получили ранения. Среди жертв – шесть мексиканцев. По версии следствия, мотивом массового расстрела посетителей ТЦ стала ненависть к мигрантам из соседней Мексики.

А в ночь на воскресенье стрельба произошла в штате Огайо: одетый во все черное мужчина обстрелял людей на одной из улиц города Дейтон. Погибли девять человек, еще 27 пострадали.

Ранее глава Белого дома пообещал выступить с обращением к американцам по этому поводу. Его выступление ожидается в понедельник утром

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3 – 4 августа за сутки в США произошло три массовых расстрела в трех разных штатах – Техасе, Огайо и Иллинойсе. Жертвами этих терактов стали 29 человек, почти 50 получили ранения (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU