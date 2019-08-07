«Мы не принимаем этих протестов»: В Японии ответили на ноту России по вопросу Южных Курил

СЕГОДНЯ 08:56 2019-08-07T08:56:11+03:00

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Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, комментируя врученную японскому послу в Москве Тоёхисе Кодзуки заместителем министра иностранных дел России Игорем Моргуловым ноту протеста, заявил, что Токио подобные представления от российской стороны считает «неприемлемыми».

«Что касается ноты протеста от замминистра иностранных дел России Игоря Моргулова, то мы не принимаем этих протестов. Посол Кодзуки в очередной раз изложил позицию нашего государства и объяснил, что подобные представления от российской стороны являются неприемлемыми», - сказал генсек японского кабмина на пресс-конференции в среду, 7 августа.

Ёсихидэ Суга добавил, что правительство Японии продолжит «активные переговоры» с Россией «на основе своей базовой позиции – решение проблемы мирного договора и следующее за ним заключение мирного договора». При этом он отметил, что переговоры должны проходить «в тихой, спокойной обстановке», передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, японского посла пригласили на беседу в МИД России после того, как Япония выразила России протест из-за учебных стрельб на Кунашире – одного из четырех островов Курильской гряды, которые страна Восходящего Солнца до сих пор считает своими.

В частности, в беседе с японским дипломатом Игорь Моргулов напомнил, что южные Курильские острова на законных основаниях по итогам Второй мировой войны являются территорией нашей страны, и указал, что комментарии Японии по поводу посещения официальными лицами России этого района Сахалинской области и проводимых там мероприятий «граничат с попыткой вмешательства во внутренние дела России».

ИСТОЧНИК KP.RU