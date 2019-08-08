Медведев прибыл в Киргизию на заседание Межправсовета ЕАЭС

СЕГОДНЯ 20:36 2019-08-08T20:36:55+03:00

Визит премьера проходит на фоне сложной политической ситуации в республике

Изменить размер текста: A A

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Киргизию, где в пятницу, 9 августа, состоится заседание Евразийского межправительственного совета.

Мероприятие пройдет в городе Чолпон-Ата. Особое внимание будет уделено формированию общего финансового рынка и проработке инициатив в области промышленности и цифровой экономики.

Также у Медведева запланирована отдельные встречи с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, премьером республики Мухамметкалыем Абылгазиевым, председателем кабмина Белоруссии Сергеем Румасом и главой правительства Армении Николом Пашиняном. По окончании рабочей программы возможно посещение международного музыкального фестиваля Tengri Music 2019, передает ТАСС.

Стоит отметить, что визит российского премьера в Киргизию проходит на фоне политически сложной ситуации. Сайт kp.ru писал, что ранее силовики задержали бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева. Политик и его сторонники около суток отстреливались от спецназовцев - погиб один человек, свыше 90 пострадали, но в итоге сдался.

Разъяренная толпа вставших на сторону Атамбаева граждан выдвинулась в Бишкек и уже прорвала оцепление. Молодые люди требуют отставки действующего главы государства, свистят, стреляют и выкрикивают лозунги.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/724702" frameborder="0"></iframe> В Киргизии прошла операция по задержанию экс-президента страны Атамбаева.

ИСТОЧНИК KP.RU