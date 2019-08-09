Экс-президенту Киргизии Атамбаеву предъявлено обвинение в коррупции

СЕГОДНЯ 07:43 2019-08-09T07:43:18+03:00

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Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявлено обвинение в коррупции. Об этом сообщил его адвокат Сергей Слесарев.

"Атамбаеву предъявлено обвинение в коррупции, других данных пока нет", - сказал защитник.

Он подчеркнул, что политик проведет под арестом по крайне мере до 26 августа в рамках проведения следственных мероприятий. При этом Слесарев считает, что при задержании его подзащитного был нарушен ряд процессуальных норм. Так, например, Атамбаеву не предоставили никаких документов о взятии под стражу - "вручили уведомление и сразу же избрали меру пресечения", передает ТАСС.

Напомним, что экс-президента задержали в минувший четверг, 8 августа, в его резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области. Спецоперация по штурму здания длилась почти сутки. В результате столкновений силовиков со сторонниками Атамбаева пострадали не менее 98 человек, один спецназовец погиб.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков обвинил своего предшественника в нарушении конституции и оказании вооруженного сопротивления правоохранителям. Сайт kp.ru писал, что после задержания экс-главы государства многие его сторонники вышли на улицы Бишкека, но милиция довольно быстро разогнала толпу с помощью спецсредств.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/724919" frameborder="0"></iframe> Прорыв оцепления в Кой-Таш.

ИСТОЧНИК KP.RU