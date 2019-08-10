Названа причина смерти Аллы Вербер

СЕГОДНЯ 11:24 2019-08-10T11:56:10+03:00

Похороны Аллы Вербер пройдут в Канаде, в Торонто Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Королева столичного люкса 61-летняя Алла Вербер скончалась не от аллергии на морепродукты и не от инфаркта, как сообщали ранее ее подруги. Как оказалось, Вербер была серьёзно больна.

-"«Доброе утро, дорогие подписчики!» Так бы начала свой пост всеми нами любимая Алла Константиновна,- написали в Инстаграме Аллы Вербер ее помощники.- Все мы уже который день скорбим от невосполнимой потери. Ушла великая женщина, которая стала легендой при жизни.

Чтобы покончить со всеми слухами и спекуляциями в СМИ, мы хотим сообщить, что официальная причина смерти Аллы Вербер - менингококковый сепсис. Из-за слабого иммунитета, организм не смог побороть эту инфекцию. Алла Константиновна ушла от нас днем 6 августа... Большое спасибо всем, кто выражает соболезнования родным и близким. Похороны Аллы Вербер пройдут в Канаде, в Торонто 14 августа. Любим. Помним. Скорбим".

Напомним, о том, что причина смерти Вербер рак крови сообщала Ксения Собчак. Публикуя эту информацию она ссылалась на ближайших родственников топ-менеджера ЦУМа и своих друзей.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/724680" frameborder="0"></iframe> Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер скончалась в Италии.Она одевала всю эстраду, первая привезла в Россию D&G, и сколотила целое состояние на модных брендах.

ИСТОЧНИК KP.RU