2018-06-30T06:57:22+03:00
В мире

В Пентагоне задумались о выводе американских войск из Германии

Минобороны США пока оценивает стоимость и последствия такого шага
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Пентагон анализирует стоимость и последствия масштабного вывода американских войск из ГерманииПентагон анализирует стоимость и последствия масштабного вывода американских войск из ГерманииФото: REUTERS
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Пентагон оценивает, во сколько ему обойдется вывод американских войск из Германии и чем такой шаг может обернуться для Соединенных Штатов. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на несколько осведомленных источников.

Причем издание отмечает, что «это происходит на фоне растущего напряжения между президентом США Дональдом Трампом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель».

Один из собеседников газеты рассказал, что на встрече со своими помощниками из Белого дома и военными советниками Трамп выказал интерес к выводу войск из Германии, потому что был поражен численностью американских солдат там – около 35 тысяч человек. При этом он посетовал, что другие страны, дескать, не вносят такой вклад в общую безопасность и мало тратят на оборону.

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