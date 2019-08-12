2019-08-12T10:15:52+03:00
Политика

Порошенко пришел на допрос по делу об уклонении от уплаты налогов

Следствие подозревает экс-президента в нарушении закона при покупке телеканала "Прямой"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Экс-президент Украины Петр ПорошенкоЭкс-президент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Бывший президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований в рамках дела об уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой".

В то же время в понедельник, 12 августа, перед зданием ГБР собрались протестующие. Участники акции держат в руках плакаты с лозунгами "Чистите власть, а не медиа", а также флаги НАТО и Евросоюза, передает "РБК Украина".

Сайт kp.ru писал, что в отношении Порошенко возбуждено уже свыше десяти уголовных дел. Сначала экс-президента обвинили в государственной измене в связи с задержанием судов в Керченском проливе, потом уличили в злоупотреблении властью и незаконном обогащении.

Одно из последних возбужденных дел, касается отдыха политика на Мальдивах в январе прошлого года. Предполагается, что, будучи еще главой государства. Порошенко покинул страну по подставным документам.

Порошенко пообещал оправдать доверие украинцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Женщина нашла в своем гараже свежую мумию
Синоптики предупредили россиян о заморозках в ближайшие дни
Народный банк Китая выпустит собственную криптовалюту
Чешский ресторан ввел штрафы для гостей за недоеденные блюда
Российские разработчики создали приложение для поиска убежавших животных
Путин поздравил главу профсоюзов России с 70-летием
В Минздраве рассказали, как помочь первоклассникам быстро адаптироваться к школе
Goldman Sachs предрек рецессию экономики США из-за торговой войны с КНР
Средний чек россиян в магазинах рекордно упал
Двое военных сорвались с вертолета на авиашоу в Колумбии
ЕС выпустит рекомендации по непризнанию российских паспортов у жителей Донбасса
В Росрыболовстве объяснили, что изменится с введением новых правил рыбалки
Зрители нашли киноляп в фильме "Однажды в… Голливуде"
Новым президентом Гватемалы стал врач, противник абортов и однополых браков
Россия вышла на второе место по поставкам СПГ в Европу
Россия в последний раз снизит ввозные пошлины на иномарки
Президент Туркмении намерен приобрести всю линейку автомобилей Aurus
Астероид размером с пирамиду Хеопса приблизится к Земле в конце августа
Чаще всего самозанятыми становятся таксисты, рекламщики, IT-специалисты
Число жертв тайфуна «Лекима» в Китае возросло до 43, судьба 17 человек неизвестна
У военных появится своя сотовая связь
В Киеве назвали условия обрушения украинской экономики