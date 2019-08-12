Порошенко пришел на допрос по делу об уклонении от уплаты налогов
Бывший президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований в рамках дела об уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой".
В то же время в понедельник, 12 августа, перед зданием ГБР собрались протестующие. Участники акции держат в руках плакаты с лозунгами "Чистите власть, а не медиа", а также флаги НАТО и Евросоюза, передает "РБК Украина".
Сайт kp.ru писал, что в отношении Порошенко возбуждено уже свыше десяти уголовных дел. Сначала экс-президента обвинили в государственной измене в связи с задержанием судов в Керченском проливе, потом уличили в злоупотреблении властью и незаконном обогащении.
Одно из последних возбужденных дел, касается отдыха политика на Мальдивах в январе прошлого года. Предполагается, что, будучи еще главой государства. Порошенко покинул страну по подставным документам.
Порошенко пообещал оправдать доверие украинцев.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»