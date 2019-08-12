Аэропорт Гонконга отменил все рейсы из-за сидячей забастовки
Международный аэропорт Гонконга перестать принимать рейсы после того, как протестующие решили возобновить сидячую забастовку.
Акция длилась три дня, с пятницы по воскресенье, и должна была уже завершиться, но накануне стало известно о том, что полицейские выстрелили одной из активисток в глаз из травматического оружия.
На многих протестующих закрывающие один глаз повязкиФото: REUTERS
После таких новостей тысячи людей вернулись в зал прилета и заполнили буквально все пространство. Руководство аэропорта разрешили приземлиться лишь тем самолетам, которые уже находились в воздухе, остальные рейсы были отменены или задержаны.
Стоит отметить, что многие протестующие надели повязки, закрывающие один глаз. Также видны транспаранты и вывески с призывами к снижению уровня насилия, передает SCMP.
Сайт kp.ru писал, что в Гонконге вот уже десятую неделю гремят антиправительственные демонстрации. Люди выступают против принятия закона об экстрадиции вероятных преступников в Китай.
Работа японской полиции на митинге в Гонконге.
ИСТОЧНИК KP.RU