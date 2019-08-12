Аэропорт Гонконга отменил все рейсы из-за сидячей забастовки

СЕГОДНЯ 11:50 2019-08-12T11:50:20+03:00

Протестующие возобновили акцию после того, как полицейские выстрелили в глаз активистке

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Международный аэропорт Гонконга перестать принимать рейсы после того, как протестующие решили возобновить сидячую забастовку.

Акция длилась три дня, с пятницы по воскресенье, и должна была уже завершиться, но накануне стало известно о том, что полицейские выстрелили одной из активисток в глаз из травматического оружия.

На многих протестующих закрывающие один глаз повязкиФото: REUTERS

После таких новостей тысячи людей вернулись в зал прилета и заполнили буквально все пространство. Руководство аэропорта разрешили приземлиться лишь тем самолетам, которые уже находились в воздухе, остальные рейсы были отменены или задержаны.

Стоит отметить, что многие протестующие надели повязки, закрывающие один глаз. Также видны транспаранты и вывески с призывами к снижению уровня насилия, передает SCMP.

Сайт kp.ru писал, что в Гонконге вот уже десятую неделю гремят антиправительственные демонстрации. Люди выступают против принятия закона об экстрадиции вероятных преступников в Китай.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/725348" frameborder="0"></iframe> Работа японской полиции на митинге в Гонконге.

ИСТОЧНИК KP.RU