«Ничего удивительного»: В Совфеде прокомментировали реакцию США на визит Путина в Крым
Реакция посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина в Крым была вполне ожидаемой, считает член комитета Совфеда по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков.
«Соединённые Штаты вмешиваются в дела других государств и считают возможным выказывать поддержку всем тем, кто выступает против России и нашего руководства. Ничего удивительного в данном заявлении нет», - сказал он в беседе с телеканалом RT.
Как писал сайт kp.ru, накануне украинский МИД выступил с «протестом» против поездки президента России на полуостров, а в посольстве США в Киеве назвали этот визит «неприемлемым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины».
Владимир Путин побывал в Крыму конце прошлой недели. В частности, он посетил организованное мотоклубом «Ночные волки» байк-шоу. В этот раз президент приехал к байкерам за рулем советского мотоцикла «Урал», причем не один: в коляску он посадил главу Крыма Сергея Аксёнова, а на сидение позади себя – врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Напомним, полуостров вернулся в состав нашей страны в марте 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство местных жителей проголосовали за то, чтобы Крым и Севастополь снова стали частью Российской Федерации. Крымчане просто не ассоциировали себя с Украиной после госпереворота.
Путин приехал на байк-шоу в Крыму.Дмитрий СМИРНОВ
ИСТОЧНИК KP.RU