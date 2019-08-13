«Ничего удивительного»: В Совфеде прокомментировали реакцию США на визит Путина в Крым

СЕГОДНЯ 07:15 2019-08-13T07:15:53+03:00

Сенатор напомнил, что Штаты всегда вмешиваются в дела других государств и поддерживают всех, кто выступает против России

Изменить размер текста: A A

Реакция посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина в Крым была вполне ожидаемой, считает член комитета Совфеда по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков.

«Соединённые Штаты вмешиваются в дела других государств и считают возможным выказывать поддержку всем тем, кто выступает против России и нашего руководства. Ничего удивительного в данном заявлении нет», - сказал он в беседе с телеканалом RT.

Как писал сайт kp.ru, накануне украинский МИД выступил с «протестом» против поездки президента России на полуостров, а в посольстве США в Киеве назвали этот визит «неприемлемым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины».

Владимир Путин побывал в Крыму конце прошлой недели. В частности, он посетил организованное мотоклубом «Ночные волки» байк-шоу. В этот раз президент приехал к байкерам за рулем советского мотоцикла «Урал», причем не один: в коляску он посадил главу Крыма Сергея Аксёнова, а на сидение позади себя – врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Напомним, полуостров вернулся в состав нашей страны в марте 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство местных жителей проголосовали за то, чтобы Крым и Севастополь снова стали частью Российской Федерации. Крымчане просто не ассоциировали себя с Украиной после госпереворота.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/725252" frameborder="0"></iframe> Путин приехал на байк-шоу в Крыму.Дмитрий СМИРНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU