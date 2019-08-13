2019-08-13T07:15:53+03:00
Политика

«Ничего удивительного»: В Совфеде прокомментировали реакцию США на визит Путина в Крым

Сенатор напомнил, что Штаты всегда вмешиваются в дела других государств и поддерживают всех, кто выступает против России
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Президент России Владимир Путин приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму на мотоцикле «Урал»Президент России Владимир Путин приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму на мотоцикле «Урал»Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Реакция посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина в Крым была вполне ожидаемой, считает член комитета Совфеда по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков.

«Соединённые Штаты вмешиваются в дела других государств и считают возможным выказывать поддержку всем тем, кто выступает против России и нашего руководства. Ничего удивительного в данном заявлении нет», - сказал он в беседе с телеканалом RT.

Как писал сайт kp.ru, накануне украинский МИД выступил с «протестом» против поездки президента России на полуостров, а в посольстве США в Киеве назвали этот визит «неприемлемым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины».

Владимир Путин побывал в Крыму конце прошлой недели. В частности, он посетил организованное мотоклубом «Ночные волки» байк-шоу. В этот раз президент приехал к байкерам за рулем советского мотоцикла «Урал», причем не один: в коляску он посадил главу Крыма Сергея Аксёнова, а на сидение позади себя – врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Напомним, полуостров вернулся в состав нашей страны в марте 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство местных жителей проголосовали за то, чтобы Крым и Севастополь снова стали частью Российской Федерации. Крымчане просто не ассоциировали себя с Украиной после госпереворота.

Путин приехал на байк-шоу в Крыму.Дмитрий СМИРНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
СМИ сообщили о новом виде мошенничества от имени представителей банка
Власти Венесуэлы лишили иммунитета четверых депутатов
В Крыму рассказали, что перекрыв Северо-Крымский канал, Украина вредит только сама себе
Ким Чен Ын присвоил воинские звания 103 ученым КНДР
Sun: Ученые обнаружили в Гренландии 512-летнюю акулу
ДТП в Якутии: пять человек погибли, четверо пострадали
Помпео призвал союзников США усилить давление на Иран
Аэропорт Гонконга возобновил прерванную из-за протестов работу
Глава МИД Ирана заявил, что США вынуждают страны Персидского залива вооружаться
Крымчане считают заявления Киева и США о визите Путина в Крым «пустым сотрясанием воздуха»
Трамп прокомментировал взрыв реактивного двигателя под Архангельском
Болтон: США «с воодушевлением поддержали бы» решение Британии о Brexit без сделки
У главы МИД Германии опять сломался самолет
Экс-замминистра культуры Пирумова отпустили под домашний арест
В Минюсте разработали проект приказа о паллиативной помощи в СИЗО и тюрьмах
Власти США ужесточат правила получения грин-карт
В Минпросвещении отказались вводить ЕГЭ для выпускников колледжей
Американское посольство в Киеве прокомментировало визит Путина в Крым
Владимир Зеленский уволил 18 глав районных государственных администраций
Зеленский уволит глав СБУ в трех украинских областях из-за добычи янтаря
Трамп и Джонсон обсудили ситуацию с выходом Британии из ЕС
В Испании сгорели 40 домов на колесах из-за сильного удара молнии