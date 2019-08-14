Меркель обвинила Россию в распаде Договора о РСМД

СЕГОДНЯ 16:41 2019-08-14T16:42:31+03:00

Действие соглашения было прекращено 2 августа 2019 года по инициативе США

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Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что в расторжении договора о ракетах средней и меньшей дальности виновата Россия. Такая фраза прозвучала в среду, 14 августа, на пресс-конференции в Берлине.

Немецкий политик заявила, что Москва якобы "нарушила" соглашение, чем и дала повод для прекращения его действия.

"Была утрачена часть системы ограничений вооружений в Европе и во всем мире. Мы будем прилагать все усилия, совместно с нашими партнерами в НАТО, чтобы настаивать на дальнейшем ограничении вооружений, и будем заниматься этим в следующие годы", - цитирует РИА Новости Меркель.

Она подчеркнула, что члены Североатлантического альянса "найдут общий ответ" на сложившуюся ситуацию, о чем ранее говорил и генеральный секретарь объединения Йенс Столтенберг.

Сайт kp.ru писал, что действие двустороннего ДРСМД было прекращено 2 августа 2019 года по инициативе Соединенных Штатов, которые уже на следующий день приступили к разработке ракет, ранее запрещенных соглашением.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/724157" frameborder="0"></iframe> Заместитель министра иностранных дел Рябков заявил, что «нет оснований для пересмотра военной доктрины» после прекращения действия Договора о РСМД.

ИСТОЧНИК KP.RU