Меркель обвинила Россию в распаде Договора о РСМД
Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что в расторжении договора о ракетах средней и меньшей дальности виновата Россия. Такая фраза прозвучала в среду, 14 августа, на пресс-конференции в Берлине.
Немецкий политик заявила, что Москва якобы "нарушила" соглашение, чем и дала повод для прекращения его действия.
"Была утрачена часть системы ограничений вооружений в Европе и во всем мире. Мы будем прилагать все усилия, совместно с нашими партнерами в НАТО, чтобы настаивать на дальнейшем ограничении вооружений, и будем заниматься этим в следующие годы", - цитирует РИА Новости Меркель.
Она подчеркнула, что члены Североатлантического альянса "найдут общий ответ" на сложившуюся ситуацию, о чем ранее говорил и генеральный секретарь объединения Йенс Столтенберг.
Сайт kp.ru писал, что действие двустороннего ДРСМД было прекращено 2 августа 2019 года по инициативе Соединенных Штатов, которые уже на следующий день приступили к разработке ракет, ранее запрещенных соглашением.
Заместитель министра иностранных дел Рябков заявил, что «нет оснований для пересмотра военной доктрины» после прекращения действия Договора о РСМД.
ИСТОЧНИК KP.RU