"Вышли за рамки": Власти Гонконга осудили действия протестующих

СЕГОДНЯ 17:59 2019-08-14T17:59:40+03:00

Накануне группа демонстрантов захватила двух человек в аэропорту, приняв их за "агентов Китая"

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Власти Гонконга осудили действия протестующих в местном аэропорту, где накануне были захвачены два человека.

Участники акции приняли мужчин, в том числе одного журналиста, за "агентов материкового Китая" и сильно избили их. Оба доставлены в больницу.

"Правительство категорически осуждает эти акты насилия, являющиеся возмутительными и выходящие за рамки цивилизованного общества. Полиция будет неустанно предпринимать меры для привлечения виновных к ответственности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте местной администрации.

На настоящий момент полиция уже задержала пятерых протестующих, участвовавших в беспорядках в аэропорту. Им предъявлены обвинения в участии в несанкционированных собраниях, незаконном хранении оружия и нападении на сотрудников правоохранительных органов. Активисты оказали сопротивление при задержании и ранили двоих стражей порядка.

Сайт kp.ru писал, что протесты в Гонконге начались больше двух месяцев назад на фоне рассмотрения закона об экстрадиции вероятных преступников в Китай. Ситуация обострилась несколько дней назад после того, как полиция ранила одну из активисток в глаз.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека уже призвало власти Гонконга вести себя более сдержанно в отношении протестующих.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/721496" frameborder="0"></iframe> В Гонконге полиция применила газ против протестующих.

ИСТОЧНИК KP.RU