"Вышли за рамки": Власти Гонконга осудили действия протестующих
Власти Гонконга осудили действия протестующих в местном аэропорту, где накануне были захвачены два человека.
Участники акции приняли мужчин, в том числе одного журналиста, за "агентов материкового Китая" и сильно избили их. Оба доставлены в больницу.
"Правительство категорически осуждает эти акты насилия, являющиеся возмутительными и выходящие за рамки цивилизованного общества. Полиция будет неустанно предпринимать меры для привлечения виновных к ответственности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте местной администрации.
На настоящий момент полиция уже задержала пятерых протестующих, участвовавших в беспорядках в аэропорту. Им предъявлены обвинения в участии в несанкционированных собраниях, незаконном хранении оружия и нападении на сотрудников правоохранительных органов. Активисты оказали сопротивление при задержании и ранили двоих стражей порядка.
Сайт kp.ru писал, что протесты в Гонконге начались больше двух месяцев назад на фоне рассмотрения закона об экстрадиции вероятных преступников в Китай. Ситуация обострилась несколько дней назад после того, как полиция ранила одну из активисток в глаз.
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека уже призвало власти Гонконга вести себя более сдержанно в отношении протестующих.
В Гонконге полиция применила газ против протестующих.
ИСТОЧНИК KP.RU