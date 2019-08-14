2019-08-14T17:59:40+03:00
Происшествия

"Вышли за рамки": Власти Гонконга осудили действия протестующих

Накануне группа демонстрантов захватила двух человек в аэропорту, приняв их за "агентов Китая"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Один из пострадавших "агентов материкового Китая"Один из пострадавших "агентов материкового Китая"Фото: REUTERS
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Власти Гонконга осудили действия протестующих в местном аэропорту, где накануне были захвачены два человека.

Участники акции приняли мужчин, в том числе одного журналиста, за "агентов материкового Китая" и сильно избили их. Оба доставлены в больницу.

"Правительство категорически осуждает эти акты насилия, являющиеся возмутительными и выходящие за рамки цивилизованного общества. Полиция будет неустанно предпринимать меры для привлечения виновных к ответственности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте местной администрации.

На настоящий момент полиция уже задержала пятерых протестующих, участвовавших в беспорядках в аэропорту. Им предъявлены обвинения в участии в несанкционированных собраниях, незаконном хранении оружия и нападении на сотрудников правоохранительных органов. Активисты оказали сопротивление при задержании и ранили двоих стражей порядка.

Сайт kp.ru писал, что протесты в Гонконге начались больше двух месяцев назад на фоне рассмотрения закона об экстрадиции вероятных преступников в Китай. Ситуация обострилась несколько дней назад после того, как полиция ранила одну из активисток в глаз.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека уже призвало власти Гонконга вести себя более сдержанно в отношении протестующих.

В Гонконге полиция применила газ против протестующих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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