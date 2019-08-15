Airbas 321 совершил посадку с убранными шасси и выключенными двигателями
Пассажирский самолет Airbas 321 рейса Москва-Симферополь совершил аварийную посадку с выключенными двигателями и убранными шасси. Об этом сообщил представитель Росавиации.
При этом одна из турбин загорелась еще в воздухе после того, как в нее врезалась стая птиц. Согласно данным экстренных служб региона, двигатель отвалился примерно на три метра уже во время посадки. Сейчас он дымится, его заливают пеной.
"Самолет сел на брюхо в поле вблизи деревни Рыбаки, это в 3-5 км от взлетно-посадочной полосы аэропорта Жуковский", - уточнил источник ТАСС.
Сайт kp.ru писал, что около 6:20 утра в четверг, 15 августа, лайнер "Уральских авиалиний" совершил жесткую посадку в поле Подмосковья. В этот момент на борту находилось свыше 220 пассажиров, включая шестерых детей.
В результате ЧП пострадали десять человек. По словам очевидцев, у них ушибы. Все людей эвакуировали по надувным трапам и отвели на расстояние 300 м от места инцидента. Прокуратура начала проверку.
Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в поле в Подмосковье.
ИСТОЧНИК KP.RU
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