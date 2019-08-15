Airbas 321 совершил посадку с убранными шасси и выключенными двигателями

СЕГОДНЯ 08:27 2019-08-15T08:27:42+03:00

Самолет А-320 вылетел из Москвы в Симферополь, но был вынужден аварийно приземлиться

Одна из турбин загорелась еще в воздухе от столкновения со стаей птиц

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Пассажирский самолет Airbas 321 рейса Москва-Симферополь совершил аварийную посадку с выключенными двигателями и убранными шасси. Об этом сообщил представитель Росавиации.

При этом одна из турбин загорелась еще в воздухе после того, как в нее врезалась стая птиц. Согласно данным экстренных служб региона, двигатель отвалился примерно на три метра уже во время посадки. Сейчас он дымится, его заливают пеной.

"Самолет сел на брюхо в поле вблизи деревни Рыбаки, это в 3-5 км от взлетно-посадочной полосы аэропорта Жуковский", - уточнил источник ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что около 6:20 утра в четверг, 15 августа, лайнер "Уральских авиалиний" совершил жесткую посадку в поле Подмосковья. В этот момент на борту находилось свыше 220 пассажиров, включая шестерых детей.

В результате ЧП пострадали десять человек. По словам очевидцев, у них ушибы. Все людей эвакуировали по надувным трапам и отвели на расстояние 300 м от места инцидента. Прокуратура начала проверку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="408" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/726059" frameborder="0"></iframe> Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в поле в Подмосковье.

ИСТОЧНИК KP.RU