СЕГОДНЯ 08:35 2019-08-15T08:35:48+03:00

В МЧС сообщили о пострадавших при жесткой посадке самолета в Жуковском

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В МЧС России по Московской области сообщили об официальном количестве пострадавших при жесткой посадке самолета А-320 в подмосковном аэропорту «Жуковский». По последним данным, травмы различной степени получили десять человек, из них трое дети.

- 10 пассажиров самолета обратились за медицинской помощью, из них трое детей. Доставляются в Раменскую ЦРБ. У пострадавших ушибы и ссадины, - сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Напомним, что причиной ЧП стало попадание стаи птиц в один из двигателей самолета. После этого, как писал сайт kp.ru произошло возгорание. Экипаж принял решение пойти на экстренную посадку. А-320 посадили в поле с выключенными двигателями и убранными шасси. На место выехали сотрудники МЧС, которые не обнаружили открытого горения. Было задымление правого двигателя. Прокуратура по факту случившегося проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU