Глава "Уральских авиалиний" об успешной посадке A321: "Такое бывает крайне редко"

СЕГОДНЯ 09:01 2019-08-15T09:01:28+03:00

Птицы довольно часто попадают в двигатели самолетов

Сергей Скуратов поблагодарил членов экипажа лайнера за то, что они грамотно действовали во время ЧП

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Пилоты, аварийно посадившие лайнер A321 в подмосковном Жуковском, действовали как положено и смогли спасти жизни всех пассажиров. Такое заявление сделал генеральный директор Уральских авиалиний Сергей Скуратов.

"Они сработали четко, по инструкции, именно так каких учили. Перед аварийной посадкой заглушили двигатели, как положено", - прокомментировал ситуацию глава компании.

Он подчеркнул, что такие инциденты, когда в двигатель врезаются стаи птиц, довольно экстраординарны и редко приводят к подобным последствиям.

"Такое бывает крайне редко, может раз в 50 лет. И птицы были такие крупные - чайки или вороны. Хорошо, что экипаж действовал правильно", - сказал Скуратов "Интерфаксу".

Он также выразил особую благодарность бортпроводникам рейса Москва-Симферополь, которые не растерялись и грамотно провели эвакуацию пассажиров. После жесткой посадки из лайнера был выброшен надувной трап, по которому все несколько сотен человек и спустились. После этого они отошли от самолета метров на триста и стали ждать помощи.

Сайт kp.ru писал, что ЧП обошлось без жертв, пострадали лишь десять человек. Компания уже готовил для пассажиров запасной борт.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/726058" frameborder="0"></iframe> Авария Пассажирского Самолета Москва - Симферпополь.

ИСТОЧНИК KP.RU