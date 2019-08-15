2019-08-15T09:01:28+03:00
Происшествия

Глава "Уральских авиалиний" об успешной посадке A321: "Такое бывает крайне редко"

Сергей Скуратов поблагодарил членов экипажа лайнера за то, что они грамотно действовали во время ЧП
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Птицы довольно часто попадают в двигатели самолетовПтицы довольно часто попадают в двигатели самолетов
Изменить размер текста:

Пилоты, аварийно посадившие лайнер A321 в подмосковном Жуковском, действовали как положено и смогли спасти жизни всех пассажиров. Такое заявление сделал генеральный директор Уральских авиалиний Сергей Скуратов.

"Они сработали четко, по инструкции, именно так каких учили. Перед аварийной посадкой заглушили двигатели, как положено", - прокомментировал ситуацию глава компании.

Он подчеркнул, что такие инциденты, когда в двигатель врезаются стаи птиц, довольно экстраординарны и редко приводят к подобным последствиям.

"Такое бывает крайне редко, может раз в 50 лет. И птицы были такие крупные - чайки или вороны. Хорошо, что экипаж действовал правильно", - сказал Скуратов "Интерфаксу".

Он также выразил особую благодарность бортпроводникам рейса Москва-Симферополь, которые не растерялись и грамотно провели эвакуацию пассажиров. После жесткой посадки из лайнера был выброшен надувной трап, по которому все несколько сотен человек и спустились. После этого они отошли от самолета метров на триста и стали ждать помощи.

Сайт kp.ru писал, что ЧП обошлось без жертв, пострадали лишь десять человек. Компания уже готовил для пассажиров запасной борт.

Авария Пассажирского Самолета Москва - Симферпополь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жесткая посадка в поле самолета Москва - Симферополь в Жуковском»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Уральские авиалинии» готовят резервный самолет для пассажиров рейса Москва – Симферополь
Видео жесткой посадки самолета Москва-Симферополь в поле опубликовано в сети
По факту аварийной посадки самолета в Жуковском возбудили уголовное дело
Эксперт Литвинов: двигатель самолета должен выплевывать птиц, но среди них попадаются очень крупные
Пилот "Аэрофлота" прокомментировал причину ЧП с самолетом в Жуковском
Свердловский губернатор: самолет «Уральских авиалиний» садился без шасси
В МЧС сообщили о пострадавших при жесткой посадке самолета в Жуковском
В аэропорту «Жуковский» до сих пор в графе прилет рейса Москва – Симферополь стоит "вовремя"
Самолет A321 совершил посадку с убранными шасси и выключенными двигателями
Прокуратура начала проверку ЧП с жесткой посадкой самолета в Жуковском
Причина экстренной посадки самолета Москва - Симферополь в Жуковском: в двигатель попали птицы
Во время жесткой посадки самолета А-321 в Жуковском пострадали десять человек
Росстат: пять россиянок в семнадцать лет родили пятого ребёнка
В Раде заявили о праве говорить на русском языке на Украине
Трамп через сосцсеть предложил Си Цзиньпину встретиться
В Калифорнии в результате беспорядков в тюрьме пострадали больше 50 человек
В России задумались о запрете экспорта леса в Китай
Умер Валентин Воронин, народный артист России
На Украине задержали замминистра при получении взятки
В России отреагировали на планы Польши повысить цену на транзит газа
В Филадельфии при перестрелке пострадали семь полицейских
Помощник Трампа по нацбезопасности обвинил Россию в краже американских технологий
В России ответили на обвинения Меркель в распаде ДРСМД
Биржи США просели на три процента из-за опасений перед рецессией
Попытка сварить яйца едва не стоила британке зрения
В США зафиксировали новый признак грядущей рецессии
В Кирове двое мужчин убили двухлетнего ребенка