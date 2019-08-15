Глава "Уральских авиалиний" об успешной посадке A321: "Такое бывает крайне редко"
Пилоты, аварийно посадившие лайнер A321 в подмосковном Жуковском, действовали как положено и смогли спасти жизни всех пассажиров. Такое заявление сделал генеральный директор Уральских авиалиний Сергей Скуратов.
"Они сработали четко, по инструкции, именно так каких учили. Перед аварийной посадкой заглушили двигатели, как положено", - прокомментировал ситуацию глава компании.
Он подчеркнул, что такие инциденты, когда в двигатель врезаются стаи птиц, довольно экстраординарны и редко приводят к подобным последствиям.
"Такое бывает крайне редко, может раз в 50 лет. И птицы были такие крупные - чайки или вороны. Хорошо, что экипаж действовал правильно", - сказал Скуратов "Интерфаксу".
Он также выразил особую благодарность бортпроводникам рейса Москва-Симферополь, которые не растерялись и грамотно провели эвакуацию пассажиров. После жесткой посадки из лайнера был выброшен надувной трап, по которому все несколько сотен человек и спустились. После этого они отошли от самолета метров на триста и стали ждать помощи.
Сайт kp.ru писал, что ЧП обошлось без жертв, пострадали лишь десять человек. Компания уже готовил для пассажиров запасной борт.
Авария Пассажирского Самолета Москва - Симферпополь.
ИСТОЧНИК KP.RU
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