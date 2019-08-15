СЕГОДНЯ 08:55 2019-08-15T09:09:17+03:00

По факту аварийной посадки самолета в Жуковском возбудили уголовное дело

Следователи было ли нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта [видео]

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Сотрудники следственного комитета на транспорте возбудили уголовное дело по факту аварийной посадки самолета А-321, выполнявшего рейса по маршруту Москва-Симферополь по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

- На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося, - сообщили в следственном комитете.

Напомним, что по расписанию самолет вылетел из подмосковного аэропорта «Жуковский» в 6:05. Около 6:20 сотрудники МЧС получили сообщение о жесткой посадке воздушного судна. Во время взлета в один из двигателей залетела стая птиц. Пилоты Airbus 321 совершили посадку с убранными шасси и выключенными двигателями. На борту находились 226 человек. Из них медицинская помощь потребовалась десяти пассажирам, в том числе трем детям. Прокуратура начала проверку по факту случившегося.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/726063" frameborder="0"></iframe> Видео с места аварийной посадки A321 в Подмосковье.

ИСТОЧНИК KP.RU