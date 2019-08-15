Момент столкновения самолета со стаей чаек в Жуковском попал на видео
Причиной аварийной посадки самолета "Уральских авиалиний" рейса Москва-Симферополь действительно стало попадание птиц в двигатели.
Многие пассажиры говорили о том, что проблемы с турбинами начались сразу после взлета. По их словам, лайнер издавал очень громкие звуки, а из двигателей вырывалось пламя. Такие наблюдения заставляли очевидцев сомневаться в версии про столкновение со стаей птиц - ведь обычно они летают высоко в небе.
Оказалось, что самолет врезался в группу чаек еще при взлете. На кадрах видно, что лайнер даже не поднялся в воздух, когда прямо у иллюминаторов появились несколько крупных птиц. Спустя минуту Airbus 321 пропал с радаров.
Сайт kp.ru писал, что из-за инцидента самолету пришлось жестко приземлиться в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта "Жуковский". Госпитализация потребовалась 23 пассажирам, в том числе пятерым детям. Всего же на борту находились 226 человек.
Тот самый момент, когда чайки попали в двигатель самолета.
ИСТОЧНИК KP.RU
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