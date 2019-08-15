Пятеро детей пострадали при аварийной посадке самолета в Жуковском

СЕГОДНЯ 09:53 2019-08-15T09:53:50+03:00

На борту воздушного судна находились больше 200 человек

Данные о количестве госпитализированных пассажиров рейса Москва-Симферополь все еще уточняется

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По меньшей мере пять детей пострадали в результате аварийной посадки лайнера Airbus 321 "Уральских авиалиний" рядом с подмосковным аэропортом "Жуковский". Об этом сообщила представитель пресс-службы министерства здравоохранения региона Елена Романова.

"Предварительно, пострадали пятеро детей, все они доставлены в больницу. Но эта цифра сейчас уточняется", - сказала она, отвечая на вопросы журналистов.

Точных данных о количестве госпитализированных пассажиров рейса Москва-Симферополь пока также нет, однако известно, что все они чувствуют себя "в принципе неплохо". Обошлось без тяжелых травм, подчеркнула Романова в эфире телеканала "Россия 24".

Сайт kp.ru писал, что лайнер с 234 пассажирами на борту совершил жесткую посадку в кукурузном поле. Пилот успел сообщить о попадании птиц в двигатель спустя минуту после взлета, а потом самолет пропал с радаров.

Члены экипажа организовали эвакуацию с борта воздушного судна и доложили о местонахождении диспетчерам. При этом изначально сообщалось о 23 пострадавших, в том числе девяти несовершеннолетних.

По информации Минздрава РФ, практически все они находятся в состоянии средней тяжести, близком к удовлетворительному, передает ТАСС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/726063" frameborder="0"></iframe> Видео с места аварийной посадки A321 в Подмосковье.

ИСТОЧНИК KP.RU