Пятеро детей пострадали при аварийной посадке самолета в Жуковском
По меньшей мере пять детей пострадали в результате аварийной посадки лайнера Airbus 321 "Уральских авиалиний" рядом с подмосковным аэропортом "Жуковский". Об этом сообщила представитель пресс-службы министерства здравоохранения региона Елена Романова.
"Предварительно, пострадали пятеро детей, все они доставлены в больницу. Но эта цифра сейчас уточняется", - сказала она, отвечая на вопросы журналистов.
Точных данных о количестве госпитализированных пассажиров рейса Москва-Симферополь пока также нет, однако известно, что все они чувствуют себя "в принципе неплохо". Обошлось без тяжелых травм, подчеркнула Романова в эфире телеканала "Россия 24".
Сайт kp.ru писал, что лайнер с 234 пассажирами на борту совершил жесткую посадку в кукурузном поле. Пилот успел сообщить о попадании птиц в двигатель спустя минуту после взлета, а потом самолет пропал с радаров.
Члены экипажа организовали эвакуацию с борта воздушного судна и доложили о местонахождении диспетчерам. При этом изначально сообщалось о 23 пострадавших, в том числе девяти несовершеннолетних.
По информации Минздрава РФ, практически все они находятся в состоянии средней тяжести, близком к удовлетворительному, передает ТАСС.
Видео с места аварийной посадки A321 в Подмосковье.
ИСТОЧНИК KP.RU
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