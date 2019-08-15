Экс-президенту Киргизии предъявлены новые обвинения

СЕГОДНЯ 11:06 2019-08-15T11:06:09+03:00

Алмазбек Атамбаев стал фигурантом еще двух уголовных дел

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Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву было предъявлено новое обвинение. Об этом сообщил адвокат экс-главы государства Сергей Слесарев.

«Атамбаеву вручено уведомление о подозрении в причастности к двум незаконным сделкам с земельными участками», - сказал он.

Как сообщал сайт kp.ru, 13 августа экс-президенту было предъявлено сразу несколько обвинений в особо тяжких преступлениях, в том числе убийстве, захвате заложников и применение насилия в отношении представителя власти. На следующий день Атамбаев стал фигурантом еще двух уголовных дел, касающимся модернизации ТЭЦ Бишкека и покупки здания «Форума».

Напомним, экс-главу Киргизии задержали 8 августа в его резиденции в селе Кой-Таш. Спецоперация по штурму здания продолжалась в течение суток, в результате пострадали не менее 98 человек, один спецназовец погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU