2019-08-15T11:06:09+03:00
В мире

Экс-президенту Киргизии предъявлены новые обвинения

Алмазбек Атамбаев стал фигурантом еще двух уголовных дел
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Алмазбек АтамбаевАлмазбек АтамбаевФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву было предъявлено новое обвинение. Об этом сообщил адвокат экс-главы государства Сергей Слесарев.

«Атамбаеву вручено уведомление о подозрении в причастности к двум незаконным сделкам с земельными участками», - сказал он.

Как сообщал сайт kp.ru, 13 августа экс-президенту было предъявлено сразу несколько обвинений в особо тяжких преступлениях, в том числе убийстве, захвате заложников и применение насилия в отношении представителя власти. На следующий день Атамбаев стал фигурантом еще двух уголовных дел, касающимся модернизации ТЭЦ Бишкека и покупки здания «Форума».

Напомним, экс-главу Киргизии задержали 8 августа в его резиденции в селе Кой-Таш. Спецоперация по штурму здания продолжалась в течение суток, в результате пострадали не менее 98 человек, один спецназовец погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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